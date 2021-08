Es klingt zu schön, was Kerstin Palluch, Stadtteilarbeit, Jugendamt Essen, aufzählt, dass es kaum zu glauben ist. Aber es ist wahr. Offizielle Eröffnung des Frohnhauser Stadtteilbüros mit Oberbürgermeister Thomas Kufen war am 8. Juli. Tatsache, seit August gibt es auf der Mülheimer Straße 56 viele kostenfreie Programme, einzigartig in Essen. Ferner, zwei Quartiershausmeister, die nicht zu übersehen sind…



Der Reihe nach. Vom jungfräulichen Stadtteilbüro klärt Kerstin Palluch auf: „Es geht darum, diesen Ort bekannt zu machen. Das geschieht über offizielle Angebote wie Spielenachmittag oder Kreativtreffs, Handarbeitangebote. Wir bieten Menschen in Frohnhausen die Chance, Ansprechpartner:innen zu unterschiedlichen Anliegen zu finden. Hier ist ein Ort der Begegnung, der Informationen, des Austausches. Probleme können angesprochen, bearbeitet werden. Ideen entwickelt, Mitstreiter:innen gefunden werden. Plus: Sprechstunden zur allgemeinen sozialen Beratung: mittwochs, 16-17.30 Uhr, freitags, 10-11.30 Uhr.

Alles kostenfrei!

Für Interessierte finden zwei x pro Woche Kreativ-Treff statt; Di. 11-13 Uhr, Fr. 14-16 Uhr, gemeinsames Basteln und Malen.

Für die Gruppe let’s speak english, donnerstags, ab 17 Uhr, Anmeldung erforderlich. Telefon: 0201/ 8851775; mail: k.palluch@jugendamt.essen.de



Neugierig auf die Diakonie-Quartiershausmeister

Sprechstunden sind donnerstags, 14-16 Uhr. Gut sichtbar sind Ingo Pohlmann, 1.90 m und Udo Milke, in frühlingsgrünen T-Shirts. Pohlmann, gelernter Chemiker, Vermittler für Stadt-Ruhrgebietsgeschichte mit eigener Agentur in Essen. Milke ehrenamtlich tätig beim Diakoniewerk in der Flüchtlingsunterkunft, Papestraße. Beide bringen frischen Wind - Sauberkeit im Stadtteil. Wie? „Wir kennen Frohnhausen sehr gut, weil wir hier lange wohnen – teilweise fast 30 Jahre.“ Ja, sie wissen, wie man sich einbringen kann, wo Hotspots sind, Müll schnell abgeholt werden muss.

Dritte im clean-Bund ist Sabine Mehske. Sie kümmert sich mit heißem Herzen um Frohnhausen. Zieht auch mit einer Gruppe los, die Müll sammelt: Treffen: 1. Freitag im Monat, ab 16 Uhr, vor dem Stadtteilbüro Mülheimer Straße 56. Palluch leidenschaftlich: „Jeder, der Ideen, Anregungen, Fragen hat, die den Stadtteil betrifft, ist willkommen. Hier können Ideen umgesetzt werden. Menschen mitarbeiten, um Frohnhausen angenehmer zu gestalten. Wir hören uns erst alles an. Erfahrungsgemäß sagt danach jede 3. Person: Ich pack jetzt mal an.“ Beipflichtung der Quartierskümmerer: „Wichtig, dass wir unterwegs sichtbar sind. Wir arbeiten mit Mängel-App, machen Fotos vom Müll. Sprechen mit den Menschen.“

Angebote im Stadtteilbüro Frohnhausen

Dienstag: 11-13 Uhr: Kreativ Treff

Mittwoch: 15-18 Uhr: Spielenachmittag, 16-17.30 Uhr allgemeine soziale Betreuung

Donnerstag: 10-13 Uhr: Kaffee nach’m Markt, 14-16 Uhr, Sprechstunde Quartiershausmeister,

17-18 Uhr: let’s speak english

Freitag: 10-11.30 Uhr: Allgemeine soziale Beratung, 14-16 Uhr Kreativ Treff, 16-18 Uhr WasteWalk jeden 1. Freitag im Monat.