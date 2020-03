Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 25. März, 17 Uhr, bis Donnerstag, 26. März, 12 Uhr, die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Krefelder Straße in Frohnhausen mit blauer Farbe beschmiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.