Dienstagnachmittag. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Die Luft ist schwül; zum Auslaufen. Ich bin auf dem Radweg zur Gruga. Der Wind tut sich auf. Staub wirbelt hoch. Rein in den Regenmantel. Schon schüttet es von oben wie aus Kübeln. Grollen. Gewitter. Am Baum unterstellen - viel zu gefährlich. Sturzregen; 50 Liter auf 1 qm… Und haste nicht gesehen: In der Gruga bin nicht nur ich von den Socken und ohne Schuhe - alles plitschnass. Auch die anderen Besucher tragen es humorig, halten an der Hand die Schuhe.

Plötzlich kommt der Gruga-Sicherheitswagen. Stoppt. Der Beifahrer steigt aus. Eilig beseitigt er viele große Äste, vom Sturm abgerissen, von den Wegen.

Barfuß Radfahren nach Hause? Nö. Also die tropfenden Sachen anziehen. Mit rasend Fahren ist nicht. Der gesamte Pfad ist mit teilweise knüppeldicken Stöcken bestückt. Vor der Wickenburg schiebt ein Mann sein Rad; aus Sandalen, Strümpfen tropft es .„Ich komm vom Klinikum. Das Wasser stand 20 Zentimeter hoch. Autos schwammen darüber, mein Rad hat schmale Reifen – es war schon gefährlich.“

Am Kiosk Wickenburg steht ein offener Sportwagen. Mehrere Männer mit Muckis halten Handtücher vor der Brust – drehen, drücken kraftvoll die Lappen mit triefendem Wasser aus. Immer wieder tauchen sie ab in die offene Komfort-Kiste. Die hatte die Wasserflut von oben gierig wie 'ne Badewanne gesoffen; wäre bald ersoffen!