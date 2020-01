Aus bislangungeklärter Ursache kam es am Samstag-Nachmittag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Altendorfer Straße.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Brandrauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Unter dem Schutz vonvier Pressluftatmern gingen zwei Trupps mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung und eventuellen Menschenrettung in die Brandwohnung vor. Hier brannten Teile der Kücheneinrichtung. Personen waren glücklicherweise nicht betroffen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die zwei Bewohner der betroffenen Wohnung kamen bei Verwandten unter. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden Schadstoffmessungen übernahm die Polizei die Einsatzstelle.