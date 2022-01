Eigentlich wollte ich Fotos im Bereich der sechs Seenplatte machen.

Dort angekommen traute ich meine Augen nicht, denn der Parkplatz war schon mit Pkws voll.

Am Straßenrand an der Hauptstraße war auch alles zugeparkt, genauso in den Nebenstraßen

gab es keine Möglichkeit zu Parken. Etwas sauer bin dann zurückgefahren.

Also machte ich einen Abstecher zum Landschaftspark.

Angekommen, was für eine Freude, der Parkplatz ist leer.

Es war kalt, Sonnenschein und blauer Himmel das richtige Wetter zum Fotografieren.

Es ist schon Nachmittags geworden, die Schatten wurden schon länger,

so dass ich mich beeilen musste, Fotos vom Hochofen und Umgebung habe ich noch

machen können.