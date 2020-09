Corona verändert rasant die Welt. Firmen machen Pleite. Menschen stehen plötzlich auf der Straße. Das GOP, mit sieben Häusern in Deutschland, beweist, es geht auch anders. Ende August starteten wieder die Shows – mit Abstand. Achtung: Junge Leute zieht das GOP magisch an: Just im September starten neue Azubis ihre Ausbildung mit dreijähriger Lehrzeit im GOP Varieté-Theater Essen. Insgesamt lernen neun Auszubildende in vier verschiedenen Berufen. Fakt: Das GOP beweist immer ein besonders großes Herz für die Jugend.

Auch wenn seit März wegen der Corona-Krise alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind - entschloss man sich bewusst, wieder jungen Schulabgängern eine berufliche Perspektive zu bieten. Die sind so wechselseitig, dass nach bestandener Prüfung sich sehr interessante Berufsmöglichkeiten bieten. Hut ab!

Just starten im GOP Essen: Christian Zupac (24), er wird zum „Kaufmann für Büromanagement“ ausgebildet, Henry Martin (19) und Paul Freyer (21) streben in der dreijährigen Lehrzeit den Abschluss zum „Veranstaltungskaufmann“ an.

„Wir haben wir unsere gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Verantwortung schon immer sehr ernst genommen“, betont Timo Ruthmann, Ausbildungsverantwortlicher. „Wir wollen aktiv dazu beitragen, dem Nachwuchs gute Startchancen zu ermöglichen; bieten jungen Menschen auch oder besonders in dieser schwierigen Zeit gerne eine fundierte Ausbildung an.“

Damit sie sich im Ausbildungsbetrieb schnell eingewöhnen und wohl fühlen, überraschte Ruthmann die Neulinge - der selbst seine Ausbildung im GOP mit Bravour schaffte – mit Zuckertüten, Infomappen und Schupper-Rundgang.

Neben den neuen Lehrlingen befinden sich sechs weitere Auszubildende im 2. und 3. Ausbildungsjahr in den Bereichen Küche, Restaurant, Veranstaltungsbüro.

Somit sind insgesamt neun Azubis im Essener Varieté-Theater unter Vertrag. Viel Glück!