Bewegend ! Herzergreifend! Die Werke der 300 Waltroper Gesamtschüler/innen werden einen noch lange nach dem Besuch der Ausstellung beschäftigen.

Mit viel Liebe und Engangement haben die Kinder und Jugendlichen auf 500 Metern Papier 600 Tiere geschaffen, die danach auf schwarzen Stoffbahnen zu zwölf 3X 3 Meter großen Collagen zusammengestzt wurden. Sie sollen den Betrachtenden verdeutlichen, wie es in der bedrängenden Dunkelheit von Noahs Arche ausgesehen haben könnte, wo alle auf das Ende der Sintflut warteten.

Betreut wurde dieses gelungene Projekt von den beiden Stadtmalern Beth Adams-Ray und Florian Söll sowie natürlich von vielen Lehrpersonen.

Das Thema Klimawandel (Sintflut) und Artensterben könnte aktueller nicht sein.

Wer sich einmal eingehender mit der Sintfluterzählung, die in fast allen Kulturen vorkommt, beschäftigt hat, erkennt schnell, dass es dabei um die großen Fragen der Menschheit "nach Schuld und Verantwortung, nach Zugehörigkeit, nach Strafe und Zuspruch, Angst und Hoffnung " geht.

In diesem Projekt wird die Arche von Kindern und Jugendlichen ´gebaut´, was die Ausstellung so ergreifend macht.

"Sie haben ihren Bau, ihren Umbau mit Wut begonnen, mit Protest. Aber ihr Baumaterial ist der Verstand, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen in eine mögliche Zukunft: Hier. Und ihre Liebe zu dieser Erde und all ihren Bewohnern." (D.Forster, ehem. Vorsitzende des Fördervereins der Gesamtschule Waltrop)

Wer die 12 Collagen aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird von den Werken ergriffen sein.

Letzte Chance, diese einmaligen Werke, von denen ich mit Absicht nur sechs an dieser Stelle zeige, in ihrer Gesamtheit auf sich wirken zu lassen, ist der kommende Sonntag, der 26. September, von 11.30 bis 13.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche (Essen-Borbeck).