Alle Jahre wieder ist Bernhard Alshut, seit 26 Jahren Deutschland-weit begehrtester Krippenbaumeister, in aller Munde. Auch als Pastor ist er unschlagbar mit seinem Satz zum Tod von Helmut Rahn „Er war mehr als ein Tor!“ Doch 2020? Da erlebte er Einmaliges, Unvergessliches…

Der Reihe nach. Alshut ist mit Herz und Seele Krippen-Kenner, Könner, Sammler. Jährlich zieht’s ihn im Dezember von Witten nach Essen-Frohnhausen, in die Elisabeth-Kirche, er stellt dort Krippen aus - selbstgebaute, gekaufte, mit filigranen Figuren… Aber im Pandemie-Jahr 2020? Kein Martinszug, keine Adventsfeiern, keine Weihnachten…

Protest vom Pastor. „Weihnachten fällt nicht aus!“

Der energiegeladene Alshut gesteht: „Den ganzen Sommer über hatte ich die Zeit genutzt, in meiner Krippenwerkstatt zu schaffen. Reparaturen waren immer wieder verschoben worden, neue Krippen konnten gebaut werden. Immer war ich beschäftigt und sogar an der frischen Luft, draußen vor meiner Werkstatt. Insofern kann ich nicht klagen. Bei mir ist eben immer Weihnachten.“ Halleluja!



Krippenrundgang in der Elisabeth-Kirche ab 25.12.2020

Er strahlt. „In der Frohnhauser Elisabethkirche findet trotz allem ein ausgeschildeter Krippen-Rundgang statt, allerdings in Corona-gemäßer Form. Was muss man jetzt nicht alles erfinden! Monatelang habe ich die unterschiedlichsten Krippen dafür ausgesucht. Gut, dass ich ein solch schönes Hobby habe. Der Krippenrundgang findet ab 25.12.2020 statt unter dem Thema NACHHALTIGKEIT.“

Augenschmaus sind in der Kirche eine Reihe von Neuerwerbungen, mit ausführlichen Beschriftungen. Krippen aus Papier, historische Nachdrucke, Bastelbögen usw.; Krippen aus Wachs: bekleidete Figuren mit Wachsköpfen, Wachsmodelle. Krippen aus Metall, Bronze, Eisen, Zinn, Blech. Krippen aus nachhaltigem Material - Stroh, Wolle, Holz, Stein, Naturmaterialien. Die „Krippler“-Kochs und Potztals, stehen ihrem Freund Alshut beim Aufstellen wieder tatkräftig zur Seite, helfen an der Präsentation unter Corona-Bedingungen.

Der Pastor führt an: „Der Krippen-Weg beginnt an der Seite vom Kindergarteneingang. In der Kirche sind winzige, große, außergewöhnliche, Krippen von Station zu Station aufgebaut, zum Innehalten. Der in der Werktags-Kirche, wo wie immer die große Kirchenkrippe steht, endet. Dort kann man durch eine andere Tür die Kirche wieder verlassen. Ich freue mich, dass das in dieser Form stattfinden kann. Viele Krippenausstellungen in ganz Deutschland fallen aus, da Museen und Säle geschlossen sind.“



Alshut verrät dem Stadtspiegel seine Highlights 2020:

Der 21. Weltkrippenkongress in Aachen, der UN-FOE-PRAE (Universalis Foederation Praesepistica) der alle vier Jahre Krippenfreunde aus der ganzen Welt zusammenführt. Motto: Krippe verbindet. „Was habe ich da alles an neuen Ideen für mein schönes Hobby entdeckt. Bis zum nächsten Kongress in Sevilla zehre ich von diesen Eindrücken.“

Auf dem Kongress wurde beschlossen, Papst Franziskus einen Ehrenpreis des Weltkrippenverbandes zu verleihen. Er ist der erste Papst, der sich mit seinem Apostolischen Schreiben „Admirabile signum“ über die Bedeutung und den Wert der Weihnachtskrippe geäußert hat. Papst Franziskus in einem Tweet: Mit diesem Schreiben möchte ich die schöne Tradition in unseren Familien stützen, in den Tagen vor Weihnachten eine Krippe aufzubauen, als auch den guten Brauch, sie am Arbeitsplatz, in Schulen, Krankenhäusern, auf öffentlichen Plätzen usw. aufzustellen. Bernhard Alshut glücklich: „Ist das nicht ein Mut machendes Zeichen unseres Papstes?“

Krippen-Rundweg „Nachhaltigkeit“, 25.12.2020-17.1.2021 Elisabeth-Kirche,

Essen, Frohnhauser Straße 398, aus der Sammlung des früheren Pfarrers dieser Gemeinde von Krippenbaumeister Bernhard Alshut, Witten.

Täglich geöffnet 15-17 Uhr, Eingang Spittlerstraße. Da der Krippen-Rundweg, auch die Kirchenkrippe, bis zum 2.2.2021 aufgebaut bleibt, sind nach der täglichen Öffnung weitere Besuche bei Anmeldung möglich: Telef. Fam. Koch 0201/766693, Fam. Potztal 0201/751139, Pastor Alshut 02302/8784026