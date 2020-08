Mehrmals berichteten wir über den Essener Karl Josef Kramer. Immer wieder verblüfft er uns mit seinem Wissen – das wahnsinnig ist. Jetzt schrieb er dem Stadtspiegel: „Ich habe mich Mitte März in häusliche Quarantäne zurückgezogen. Immerhin gehöre ich zur Hochrisikogruppe…“ Gelegenheit für den hochintelligenten Kramer Manuskripte für gleich zwei weitere Bücher fertigzustellen…

Der Frohnhauser zählt 92 Lenze! Er ist Herr der Münzen. Nö, nicht die in der Geldbörse. Sondern er ist ein Numismatiker. Dem pensionierten Studiendirektor wurde das Wissen von Münzen längst nicht in die Wiege gelegt, sondern nach seiner Pensionierung begann er damit, nachdem ihm seine Frau daheim anraunzte: „Such dir endlich ein Hobby…“ Er gehorchte…

Kramer - unschlagbare Koryphäe!

Längst ist Münzen-Kramer vom Ruhr Museum in aller Munde und eine unschlagbare Koryphäe. Während seiner Quarantänezeit nutzte er also die Gelegenheit, bei den zwei Büchern eine Gesamtübersicht fertig zu stellen: „Der Prägungen der Äbte von Werden, die es bislang noch nicht gab aber dringend benötigt wird und die korrigierte und ergänzte Neuauflage meines Buches von 1993 über die Münzen der Essener Äbtissinnen.“

Ich bin dem Herrgott dankbar

In der vergangenen Woche übergab er die Manuskripte Prof. Grütter, da die Bücher in der Reihe der Veröffentlichungen des Ruhr Museums erscheinen sollen. „Ich bin dem Herrgott dankbar, dass er mir Gelegenheit gegeben hat, diese Arbeit noch zu beenden.“

Fakt: Die gesamte numismatische Arbeit von Kramer war stets ehrenamtlich. „Ich habe in den 32 Jahren nie auch nur einen Cent als Honorar oder Aufwandentschädigung genommen. Das Honorar für die Erstellung einer Expertise zu einer Goldmünzensammlung mit dem Sammlerwert von 2,3 Millionen Euro in der Höhe von 10.000 Euro habe ich z. B. dem Museum überlassen. Mit dieser Einstellung wollte ich der Allgemeinheit etwas von dem zurückgeben, was ich in jungen Jahren an Gutem erfahren habe.

Viele Ehrungen - alles kostenlos

Nicht verhindern konnte ich die zahlreichen Ehrungen, die mir als Dank für die erbrachten Leistungen zugedacht wurden: Den von unserer damaligen Ministerpräsidentin verliehenen Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, die Goldene Medaille der Stadt Essen als aktiver Bürger der Stadt, den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes für Verdienste in der Rheinischen Kulturpflege, die Goldene Ehrenmedaille der Fürstin-Franziska-Stiftung für Arbeiten über die Äbtissin Franziska-Christine und einiges andere mehr. Meine Frau hatte alles als „Blech“ bezeichnet. Für mich waren die Auszeichnungen jedoch Ansporn, weiterzumachen solange es der Herrgott zuließ. Professor Grütter schrieb jetzt noch in seinem Glückwunschschreiben zu meinen 92. Geburtstag „Weiter so!“

Der Stadtspiegel beipflichtend: Kramer weiter so – der Alles-Kenner und Könner – mit einem unübertroffenen begnadeten, klaren Köpfchen!