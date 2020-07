Das gab’s noch nie beim GOP Varieté: Vier Monate waren alle sieben Häuser dicht wegen Corona! Aufatmen! Nach Münster öffnet Essen. Moment! Sonst springt Werner Buss, künstlerischer GOP-Direktor, flott auf die Bühne. Noch war der Vorhang dicht. Er stellt sich Millimeter genau hinter die Linie – Abstand zum Publikum. Plötzlich bricht sein Temperament wieder durch. „Theater braucht ein schönes Volumen – wie im Münsterland. Wir wollten gucken, wie es da abgeht. Aber die Münsterländer waren noch nie in Essen. Jetzt sitzen die hier bei uns. In Essen wird geklatscht! Da wird getobt! Viel Spaß!“

Fakt, die spritzige Nass-Show „WET“, früher „Soap“ wurde bereits in renommierten Theatern, wie dem Sydney Opera House in Australien gezeigt. Weltweit begeisterte sie über 1,5 Millionen Zuschauer – sogar die Queen! Das Genie des Welterfolgs WET vor 15 Jahren ist Markus Pabst mit Kollege Maximilian Rambaek. Die feuchtfrische Idee: Sechs Badewannen, Wasser, Schaum, hochkarätige Künstler; die mit Bravour Kunst und Können brillieren. Und haste nicht gesehen – nackt beim Strip… oder

Eine Show, die man erleben muss!

Mit Artisten, die mit heißem Herzen brennen, endlich wieder vor Publikum, nicht in home work, ihre Ia Klasse zu zeigen. Beifall prasselt. Voll Wonne strahlen GOP-Chefin Nadine Stöckmann mit Markus Pabst, Regie.



Mittendrin – nicht in der Badewanne – sondern unter den Gästen sitzt Christian Stratmann.

Der Stadtspiegel ist neugierig, fragt, wie er das GOP-Sicherheitskonzept und WET findet.

"Das Sicherheitskonzept war ebenso einfach wie überzeugend. Es wurde

auf viele Tische verzichtet, was ich als sehr angenehm empfand. Auch gab es durch die vorgezeichneten Laufwege keine Situation in der man sich unwohl hätte fühlen müssen.

Die Leistungen der Künstler waren beeindruckend und standen im Mittelpunkt, wie es sich für ein Varieté gehört. Ich habe leider auch schon Shows gesehen, in denen die Akrobatik in an den Haaren

herbeigezogene Handlungsstränge eingebettet war, was mich mitunter außerordentlich genervt hat.

„WET“ ist erfrischend anders:

Hervorragende Künstler - tolle Musik - schöne Lichteffekte - angenehme

Atmosphäre. Ein gelungener Abend, so wie ihn auch unsere Gäste im Mondpalast und im Revuepalast ab September wieder erleben können.“

Lust auf WET?

GOP Varieté-Theater Essen, Rottstraße 30, 45127 Essen

Gespielt wird donnerstags bis sonntags, 90 Minuten ohne Pause. Samstags und sonntags jeweils zwei Shows, 14 h und 18 h.

Tickets: Tel. 0201/247 9393 - www.variete.de/essen