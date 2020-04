Außergewöhnlich erscheinen die Schmuckstücke, welche Hilde Janich in ihrem Atelier in Bergerhausen zaubert. Sie sind aus Pergament gearbeitet, einer leicht bearbeiteten, aber nicht gegerbten Tierhaut.

Eine Freundin, die bei einem Buchbinder arbeitete, bot ihr eines Tages an, mal in “eine Kiste mit Resten” zu schauen. “Ich habe mich sofort in das Material verliebt, als ich es das erste Mal sah”, berichtet die gebürtige Hildenerin, “Es war genau das, was ich schon vor meinem inneren Augen gesehen hatte.” Denn schon länger plante sie damals ein Schmuckprojekt im Rahmen ihres Produktdesign-Studiums, fand jedoch nie das richtige Material: “Die Vorschläge meiner Kommilitonen trafen nicht das, was ich suchte.” Das änderte sich mit dem Blick in die Kiste des Buchbinders und seither ist Hilde Janich dem Werkstoff verbunden geblieben. “Das ich überhaupt Goldschmiedin bin, habe ich meiner besten Freundin zu verdanken”, erinnert sich die Künstlerin, die zuvor Lehrerin war. Sie käme aus einer Lehrerfamilie, da sei der Weg zunächst vorgezeichnet gewesen, so erzählt Janich. Dann jedoch, mit 27 Jahren, erkannte die damalige Beamtin, dass sie in ihrem Job nicht glücklich werden kann, kündigt und beginnt die Lehre zur Goldschmiedin an die sie später das Studium anknüpft. Einfach sei der Weg nicht gewesen, aber dennoch richtig, so sagt Janich. “Ich wollte mich von der Sicherheit befreien. Die Unsicherheit ist das wahre Leben”, so glaubt Janich und gibt gleichzeitig zu, dass auch sie nicht immer in der Lage sei, dies sofort so positiv zu sehen. “Ich nenne meinen Werdegang gerne einen weglosen Weg. Wichtig ist, dass ich gut in mich hineinhöre und auf mich Acht gebe.

Hilde Janich verfügt über ein Netzwerk nationaler und internationaler Galerien, welches sie sehr pflegt. Immer wieder stellt sie aus, hat jedoch ihre Messeteilnahmen in den letzten Jahren zurückgefahren. Da lohne sich der Aufwand nicht mehr, so sagt sie. In ihrem Goldschmiedeatelier beschäftigt Janich noch zwei bis drei Mitarbeiter, die ihr zuarbeiten. “Ich habe wenig ernsthafte Konkurrenz. Manchmal gibt es allerdings Plagiate”, berichtet die Janich, die ihre Kunstwerke als “zart aber zäh” beschreibt, “Schmuck darf nicht statisch sein. Die Träger müssen etwas damit machen können. Man kann die Ketten knautschen und sich darauf setzen und sie gehen dennoch nicht kaputt. Es ist ein bezauberndes Material.” Besonders angetan haben es Janich Spinnennetze, die sie zu einer opulenten Serie von Colliers inspirierten. Auch darin erkannte sie das Chaos, welches zuweilen in ihr Leben einfällt, und dennoch ein hohes Maß an Ordnung.

Ihr Kunstwerk bringt Janich heute auch in Kursen der Volkshochschule interessierten Schmuckbegeisterten bei. “Ich fordere meine Teilnehmer immer sehr. Ich möchte nicht, dass sie nur etwas nachahmen, dass es schon gibt”, so die gelernte Pädagogin. Bei dieser Arbeit träfe sie viele spannende Menschen, so erzählt sie, und erinnert sich an einige Kurse, die sie speziell für Migranten durchgeführt hat: “Es war spannend, diese unterschiedlichen Kulturen und Hintergründe miteinander zu verbinden.”

“Als Goldschmiedin arbeite ich oft sehr allein und das ist auch gut und wichtig. Durch die Kurse habe ich dazu einen Ausgleich”, sagt Hilde Janich und packt ihre kleinen, großen Schmuckstücke in zwei große Koffer, um sie auf der nächsten Ausstellung präsentieren zu können.