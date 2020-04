Trotz des kalten und nassen Wetters freuten sich die Bewohner der Sahle Wohnanlage in der Kurt-Jooss-Straße Anfang letzter Woche über eine gemeinsame Gesangsaktion. Parea-Sozialbetreuerin Susanne Synofzik machte sich mit einer Musikbox auf den Weg durch die gesamte Anlage und animierte die Bewohner, von ihren Balkonen aus mitzusingen.



Nachmittags um halb drei startete Susanne Synofzik mit ihrem Rundgang. Von den Balkonen aus sangen die Mitbewohner kräftig alt bekannte Regenlieder mit, wie z.B. „Barfuß im Regen“ von Michael Holm. „Einige Bewohner tanzten sogar auf ihren Balkonen mit“, freute sich die Sozialbetreuerin. „Das ist heute echt eine schöne Abwechslung im derzeitigen eher eintönigen Alltag in der Wohnung.“ Das sahen die Bewohner ganz genauso. Heidi Szymkowiak, Bewohnerin im Paulinum „In der Weststadt“, erklärte: „Dies ist eine schöne Aufmunterung in der derzeit eher traurigen Zeit. Das Singen hat uns allen direkt gute Laune gemacht.“

Ein Frühlingssingen soll es für die Bewohner bei schönem Wetter dann auch noch geben.