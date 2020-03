Im Stadtteilzentrum „kreuz + quer“ in Altendorf gibt es jetzt die „BrotZeit“. Hier wird gemeinsam Brot gebacken und natürlich auch gegessen. Zur nächsten „BrotZeit“ wird für den 20. April eingeladen. Am Montag, 2. März fand zum ersten Mal die „BrotZeit“ im Stadtteilzentrum „kreuz + quer“ in der Schmitzstraße 27 in Altendorf statt.

Zwischen 14 und 17 Uhr hieß es „BackZeit“: Ein ehrenamtliches Team lud ein, zusammen Brot zu backen. Beim Ausprobieren verschiedener Rezepte hatten alle viel Freude. Danach wurde zwischen 17 und 18 Uhr in der „MahlZeit“ das leckere, frische Brot gegessen. Dazu wurden selbstgemachte Marmeladen und Dips gereicht.

Die „BrotZeit“ ist eines der neuen Angebote, mit denen das Stadtteilzentrum „kreuz + quer“ der katholischen Pfarrei St. Antonius ehrenamtliches Engagement fördern möchte. Pastoralreferent und Projektleiter Markus Tiefensee: „Brotbacken bringt die Menschen zusammen. Sie lernen sich näher kennen und schaffen etwas Gemeinsames. Die anschließende Mahlgemeinschaft ist ein schönes Zeichen für ein friedliches Miteinander im Stadtteil“.

Daniela Kruse, Mithelferin im ehrenamtlichen Team der „BrotZeit“, resümiert nach der Veranstaltung: „Gelungener Auftakt, lecker war's!“

Die nächste „BrotZeit“ gibt es am 20. April

Wer mitbacken möchte oder einfach nur Appetit bekommen hat, ist einladen, am 20. April zwischen 15 und 18 Uhr zur nächsten „BrotZeit“ ins „kreuz + quer“ zu kommen.

Infos bei Pastoralreferent Markus Tiefensee: 01520-8632765.