Besuchen Sie die alte Dame…

…am Westbahnhof. Die alte Dame ist das Berufskolleg Essen-West, früher auch als Krupp-Schule bekannt. Seit über 80 Jahren steht das Berufskolleg West für berufliche Bildung am Westbahnhof. In den Kriegsjahren haben viele frohnhausener Bürger im Luftschutzbunker Schutz gesucht.

Diese achtzigjährige Geschichte beleuchten die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs West in einer Projektwoche vom 27.9.2021 bis zum 1.10.2021, an deren Abschluss die Vorstellung der Projekt-Ergebnisse stehen wird. Hierzu lädt das Berufskolleg West der Stadt Essen am 01.10.2021 interessierte Bürgerinnen und Bürger Frohnhausens in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr herzlich ein. Sie können einen Blick in die Schule, in alte, moderne Unterrichtsräume, in die historische Schmiede und in den beeindruckenden Bunker unter der Schule werfen. Wegen der Corona-Pandemie muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden, bitte melden Sie sich unter BKWestVORORT@berufskolleg-west.de an.

Georg Greshake

Schulleiter des Berufskollegs West