Meine 9 Jahre und 10 Monate waren Astrein wo fange ich an ?

Kreiskunst im Kreis Wesel damit fing meine Künstlerische Zeit an das war 2001 So ich scheibe immer mal wieder was hier rein

Also ich stickte Gobelin Bilder

Siehe mein Lebenslauf und meine alten Berichte wer meine Bilder sehen will kann mich ruhig anschreiben pn dann schicke ich ein Foto von dem roten blauen oder gelben Bild

Jetzt mache ich schon fast 20 Jahre Ausstellungen und sticke nicht mehr sondern male