Mitten im Wald, nicht ausgeschildert, steht im "Tal des Friedens" unweit des winzigen Ortes Böddeken die Meinolfuskapelle. Die ursprüngliche Kapelle wurde 1742 erbaut, verfiel aber, so dass sie 1856 neu errichtet wurde. Nur eine wenig befahrene Straße führt an diesem Ort vorbei. Einen Parkplatz gibt es ebensowenig wie eine Straßenbeleuchtung. Vor der Kapelle befinden sich einige Gräber des Adelsgeschlechtes derer von Mallinckrodt.

Im Paderborner Land, wo sich dieser einsame Ort befindet, erzählt man sich folgende Geschichte:

Eine der adeligen Damen aus dem Hause Mallinckrodt verlor ihre drei Töchter an einer Krankheit, die sonst nur ältere Menschen heimsucht. Nachdem kurz darauf auch ihr Mann verstarb, nahm die einsame und verbitterte Frau sich selbst das Leben. Heute soll sie an der Straße vor der Kapelle manchmal bei Dunkelheit Autofahrern erscheinen, die durch diese weiße Frau, die sie angeblich vor einer Kurve warnen möchte, kurzzeitig die Beherrschung über ihr Fahrzeug verlieren und ins Straucheln geraten.

In der Nähe soll sich auch folgendes abgespielt haben:

Jugendliche haben auf einer Wiese in der Nähe der Kapelle gezeltet und gefeiert, als sie in einem kleinen Pferdestall Licht sahen. Neugierig näherten sie sich dem Schuppen, dessen Türe sie aber nicht öffnen konnten und entdeckten durch ein Loch im Dach, wo eine Dachschindel fehlte, brennende Kerzen in dem Stall. Sie gerieten in Panik, rannten weg und ließen sich umgehend abholen.

Zum Glück war es noch hell, als wir diesen mystischen Ort aufsuchten:-)). Nachts möchte ich mich dort aber trotzdem nicht aufhalten und auf die Idee, dort zu zelten, käme ich nicht.

Ähnliche Geschichten von weißen Frauen, die Autofahrern erscheinen, kenne ich z.B. von der Schwarzwaldhochstraße und auch in mehreren Schlössern sollen weiße Frauen aus Adelsfamilien nachts spuken.