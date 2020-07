Für alle interessierten Stadtteilbewohner sowie für interessierte Frohnhauser und für Institutionen, Gemeinden, Vereine und Initiativen findet regelmäßig der Digitaler Frohnhauser Feierabendtreff statt. Die Veranstalter möchten in Frohnhausen ins Gespräch kommen und trotz Corona miteinander im Austausch sein.

Die digitalen Treffen finden immer dienstags von 19 bis 20 Uhr über die Plattform Cisco Webex statt. Man meldet sich per Mail (k.palluch@jugendamt.essen.de/ Janna.Klompen@uni-due.de) spätestens drei Tage vor dem Feierabendtreff an, woraufhin man eine Anmeldebestätigung sowie Infos zu Cisco Webex zugeschickt bekommt. Am Tag des Treffs erhält man eienn Link, den man kurz vor dem Feierabendtreff öffnet und über den man zum digitalen Feierabendtreff gelangt.