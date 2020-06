Folkwang Musikschule startet Gruppenunterricht

Die Lehrkräfte und Schüler der Folkwang Musikschule freuen sich über die derzeit positive Entwicklung der Corona-Pandemie und einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Ab Montag, 15. Juni, ist der Präsenzunterricht nun auch für Gruppen möglich.

Über die für den Einzelunterricht geltenden Hygiene- und Wegekonzepte hinaus wurden spezifische Unterrichtsbedingungen für die Musikalische Grundstufe sowie für Tanz, Schauspiel und Musik geschaffen. Bis zu sechs Schüler dürfen jeweils in einer Gruppe unterrichtet werden, im Schauspielunterricht sind es maximal drei.

Außer in den allgemeinbildenden Schulen, die immer noch nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, kann der Gruppenunterricht an folgenden Orten stattfinden: Musikschulzentrale in der Weststadthalle, Schloß Borbeck, Altes Rathaus Heisingen, Alter Bahnhof Werden, Altes Rathaus Werden, Chorforum Essen, Winfriedschule, Gesamtschule Holsterhausen und Villa Rü.

Die alternativen Unterrichtsangebote bleiben weiterhin bestehen.

Nähere Infos: www.fms.essen.de