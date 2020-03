Jeder Essener Stadtteil hat Feste, auf die ist eigentlich fest Verlass. So freut sich Frohnhausen stets auf den Magnet Mai-Fest. Wer erinnert sich nicht u. a. an Mary Roos – oder Graham Bonny – Stars, die die Bühnen-Bretter am Gervinusplatz zum Beben brachten. Vorbei! Leider…das diesjährige Mai-Fest. Wir befürchteten es, hakten trotzdem bei der Interessengemeinschaft Frohnhausen nach. Tja, aus der Mai-Schmaus – aber Hoffnung keimt eventuell…



Fest steht, dass aufgrund der Corona-Ereignisse Mein Frohnhausen e.V. beschlossen hat, „die Planungen für das Maifest am 10.5.2020 nicht weiterzuführen“, bestätigt Björn Föhse, 1. Vorsitzender. Zu diesem Zeitpunkt kann niemand sagen, ob die ergriffenen Maßnahmen über den 19. April hinaus bestehen bleiben und wie die Lage im Mai aussieht. Wir bedauern es sehr, dass das Maifest in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann…“



Noch winkt ein „Trostpflästerchen“

„Wir hoffen, dass die aktuellen Maßnahmen bald Erfolg zeigen und zu einem Ende kommen. Dann können wir uns mit vollem Elan der Planung und Durchführung des Miteinandertags / Shoppen und Schönes sowie dem Nikolausmarkt widmen. Sollte sich die Lage in einigen Wochen deutlich bessern, könnte die Interessengemeinschaft sich zudem vorstellen, ein Stadtteilfest in kleinerem Rahmen kurzfristig zu organisieren. Natürlich benötigen wir dafür Hilfe.“

Wer Lust hat, sich an einem solchen Fest zu beteiligen, kann sich gern bei Björn Föhse per E-Mai b.foehse@meinfrohnhausen.de melden.