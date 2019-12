Es hat Tradition in der Kunstszene: Der Abschluss eines Galeriejahres mit einer Sammelausstellung. Und so verwundert es nicht, dass auch Clowns & Pferde in Frohnhausen das Jahr 2019 in diesem Geiste beschließt.



Mit der Ausstellung “Die wilde 13” endet ein erfolgreiches und bewegtes Jahr für den kleinen Ausstellungsort ebenso, wie für die Galeristin Bianca Wickinghoff, die auch in diesem Jahr mit großem Enthusiasmus dafür sorgte, dass Besucher in ihrem Räume stetig Überraschungen erwarten konnten.

“Der Ausstellungstitel bezieht sich nicht nur auf das Jahr, sondern verweist auch darauf, dass derzeit 13 Künstler gleichzeitig präsentiert werden”; erläutert Wickinghoff, die in der Vorbereitung dieser Ausstellung viel Unterstützung durch die Künstlerinnen und Künstler erfuhr. Die Hängung nahm sie allerdings, und das ist eher untypisch für Clowns & Pferde, alleine vor. Dabei kombinierte sie nicht selten mehrere Künstler an einer Wand, auch um mit dem Vorurteil, Werke ließen sich nicht frei zusammenstellen, aufzuräumen. So achtete sie auf Farben, Stilrichtungen, Themen und Motive, Rahmen sowie Kernaussagen und erschuf auf diese Weise eine ganz eigene Wirkwelt: “Die Bilder hängen, wie man es auch zuhause tun könnte.” Sie habe beim Hängen festgestellt, dass es deutlich länger dauere, kleine Bilder zu hängen als große, da die Möglichkeiten so vielfältig seien, so Wickinghoff weiter. “Am Ende wirkt es vielleicht etwas wild, aber das passt dann ja zum Ausstellungstitel”, lacht sie. Das nahm auch das Publikum bei der Vernissage Mitte Dezember entsprechend wahr. Rund 50 Personen füllten die beiden kleinen Räume und blieben teilweise bis in den späten Abend. Und obwohl Wickinghoff selbst nicht gerne auf der Bühne - und sei sie noch so klein - steht, gelingt es ihr in der Eröffnungsrede die Brücke zwischen den Werken und dem Publikum zu schlagen.

Alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler haben in der Vergangenheit bereits in der Frohnhauser Galerie ausgestellt, wenn auch nicht zwingend in 2019. Neben Bildern stehen auch Figuren zur Ansicht - und natürlich zum Verkauf. Ganz grundsätzlich bietet diese Ausstellung viele Möglichkeiten, monetäre Weihnachtsgeschenke in etwas Haptisches zu verwandeln, denn einige Werke sind zu erschwinglichen Preisen zu haben. Ausstellende und Galeristin leisten damit auch einen Betrag, um die Kunst nahbar zu machen und mit dem Mythos des Elitären aufzuräumen.

Wer genau hinschaut, dem wird auffallen, dass zu den 13 externen Künstlerinnen und Künstlern eine weitere Person hinzugekommen ist. “Ich habe einige Werke von mir persönlich dazu kombiniert”, gesteht die Galeristin, die schon seit Jahren auch selbst künstlerisch aktiv ist und in diesem Falle nicht widerstehen konnte. Ihre Werke fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein.

Im Vorfeld der Ausstellung, stellte die Galeristin alle Künstlerinnen und Künstler mit kleinen Beiträgen auf ihrer Social Media-Seite vor, fast wie eine Kurz-Version eines Adventskalenders. Damit schürte sie gekonnt die Neugierde auf Ausstellung, welche noch bis Februar zu den gewohnten Öffnungszeiten donnerstags abends und samstags vormittags zu besuchen ist. Gleichzeitig kündigt sich bei Clowns & Pferde ein spannendes, neues Kunstjahr an: “Ich habe viele Ideen. Beispielsweise möchte ich gerne mal wieder ein Konzert veranstalten.”

Es zeigt sich: Die wilde 13 ist nicht nur ein Ende, sondern gleichzeitig ein Anfang und somit ein künstlerischer Weg, das neue Jahr zu feiern.