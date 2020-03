Bevor im Colosseum Theater die Lichter ausgehen und das Haus als "Zentrum für Innovation" neu genutzt wird, gibt's zum Abschied noch einmal Musical satt: Vom 17. April bis 3. Mai gastiert "Bodyguard - Das Musical".

Bodyguard ist nicht nur im Kino ein echter Hit. Die Musical-Fassung ist preisgekrönt - mit vier Nominierungen für den renommierten Laurence Olivier Award und der Auszeichnung mit dem begehrten WhatsOnStage-Award als „Best New Musical“ - und wurde bislang bereits von vier Millionen Menschen in zwölf Ländern angeschaut. Nun gibt's eine deutsche Inszenierung, die derzeit auf großer Tournee durch durch Deutschland, Österreich und der Schweiz ist.

Die Besucher dürfen sich auf 16 Tophits - gesungen in englischer Sprache - sowie die packende Love-Story um Superstar Rachel Marron und ihrem Bodyguard Frank Farmer freuen.

Den Blockbuster Bodyguard nach dem Drehbuch des mehrfach Oscar-nominierten Autors Lawrence Kasdan lockte allein in Deutschland über sechs Millionen Zuschauer in die Kinos. In der Musical-Bearbeitung des Oscarpreisträgers Alexander Dinelaris wird aus dem Filmstoff der neunziger Jahre ein Bühnenerlebnis der Gegenwart.

Nicht fehlen dürfen dabei die Songs des mit dem Grammy Award ausgezeichneten Soundtracks und weitere Nr. 1-Hits wie „I Wanna Dance with Somebody“, „One Moment in Time“ oder die Ballade „I Will Always Love You“.

Und darum geht's in der Love-Story "Bodyguard - Das Musical": Der frühere Geheimagent Frank Farmer wird engagiert, um Superstar Rachel Marron vor einem unbekannten Stalker zu beschützen - gegen ihren Willen. Weder die exzentrische Diva noch ihr strenger Leibwächter sind bereit, Kompromisse einzugehen - bis sich zwischen beiden entspinnt, womit keiner gerechnet hat: eine leidenschaftliche Liebesgeschichte.

Vorstellungen: 17. April bis 3. Mai, Colosseum Theater, Di – Fr 19.30 Uhr, Sa 15.00 + 19.30 Uhr, So 14 + 18.30 Uhr

Gewinnspiel

Der Stadtspiegel und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen drei mal zwei Karten für "Bodyguard - Das Musical" am 17. April, 19.30 Uhr, im Colosseum Theater.

Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie direkt hier - und noch bis zum 18. April - am Gewinnspiel teilnehmen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Glück!

Die Preisfrage: Wie heißt der Superstar in "Bodyguard - Das Musical"?

