Wenn Werner Buss, GOP-Kreativdirektor, auf die Varieté-Bühne springt, gibt’s stets was Besonders. „Eine Doppel-Premiere in Essen. Das GOP hat eine neue Chefin, Nadine Stöckmann. Und „Der kleine Prinz…Das kleine Büchlein kennt jeder. Nach der Bibel ist es das meist gekaufte Buch der Welt.“ Moment! Der Roman „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry?



Der elektrisierte, inspirierte GOP-Kultregisseur Markus Pabst mit dem Berliner Regisseurs Pierre Caesar dermaßen – das Genie-Duo schuf daraus eine atemberaubende Varieté-Show vom kleinen Moritz auf Station 7. Eine ins Herz treffende Geschichte. Mit Multi-Talenten, die Augen, Ohren, Herzen öffneten. Mit nie gezeigten Leistungen von Weltniveau. Ohne Generalprobe in Essen!

Erzählt wird von dem krebskranken Moritz, der todkrank auf Station 7 in einem Kinderhospiz lebt. Zusammen mit anderen jungen Kranken in Rollstühlen. Obwohl alle nicht mehr lange leben werden, verwandelt Moritz mit seinen Freunden, den Klinik-Clowns und dem „Kleinen Prinzen“ – eine weiße Gliederpuppe – das Krankenhaus in ein Lust-Haus auf pralles Leben, mit herzergreifender Liebe. Eine GOP-Geschichte, traumhaft paradiesisch; mit grandiosen Bühnenbildern. Mit starken Gefühlen, krassem Können. Energie geladen gezeigt, die jeder auf der Welt sehen, erleben müsste, dann wäre endlich Frieden auf Erden!

Tja, nach der Vorstellung kam Werner Buss zunächst nicht zu Wort. Der Beifall überrollte ihn und die Crew. Der Kreativdirektor wurde vor Freude rot wie seine roten Turnschuhe.

Capeau!

Begeisterung nach der Show bei Monika Fliß. „Ich finde es sehr schön, dass die Show so eine Tiefe hat. Sie rührt das Herz. Mal ganz was ganz Anderes; für alle Generationen. Nicht oberflächlich. Ich habe früher den „Kleinen Prinzen“ oft in vier Sprachen gelesen. Besonders wegen der Sätze: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“

„Eine superschöne, fantasievolle, poetische Show“, lobt Markus Leffler, St. Direktor, Essential by Dorint.

Rolf Fliß, Ratsherr, strahlt: „Hinreißend, der bezaubernde 16 Bälle gleichzeitig jonglierende Clown; bewundernswert, wie gleichzeitig mit dem Showprogramm parallel die Traumwelten des Kleinen Prinzen gemalt und für den Zuschauer visualisiert werden. Für die Freunde vom Kleinen Prinzen ist der Show-Act ein unbedingtes Muss! Eine äußerst gelungene Doppelpremiere mit der neuen GOP-Direktorin. Chapeau!

GOP Varieté-Theater Essen: Der kleine Prinz auf Station 7 - vom 9.1.bis 1.3.2020;

Tickets & Gutscheine: 0201/2479393 oder variete.de