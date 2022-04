Einen Glücksgriff in der Coronazeit schafft das Essener GOP. Denn seit 1. April unterstützt Marvin Boettcher als stellv. Direktor das Team um Direktorin Nadine Stöckmann im Essener GOP Varieté-Theater. Der 34-jährige Herner übernimmt zudem die Leitung im Marketing und Vertrieb. Jawohl, im wahrsten Sinn ist Boettcher ein Allrounder…



Für den studierten Kultur- und Medienmanager, der zuletzt für Messen u.a. als Projektleiter der BOE International, der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing und die Westfalenhalle in Dortmund tätig war, ist die Welt des Theaters kein Neuland.

Der gebürtige Hattinger hat wie so viele Akteure in der Eventbranche keinen ganz gradlinigen Karriereweg. Nach seinem Studium war er bei der Werbeagentur Jung von Matt in Hamburg beschäftigt. Bereits 2010 zog es ihn nach Wanne-Eickel, wo er in der Mondpalast GmbH & Co. KG zunächst als Assistent der Geschäftsführung tätig war, um später, 2016, sowohl dort als auch in der RevuePalast Ruhr GmbH & Co. KG die Geschäftsführung zu übernehmen.

„Nach dem durchaus interessanten Exkurs ins Messegeschäft bin ich überaus glücklich, nun wieder in einem Theaterbetrieb tätig sein zu dürfen“, schwärmt der Familienvater. „Wer einmal in den Genuss gekommen ist, die Stimmung kurz vor einer Premiere zu erleben, den lässt dieses Gefühl nicht mehr los. Die Nervosität, die Anspannung, aber auch die freudige Erwartung, den Lohn für die lange harte Arbeit einzuspielen.“ All das untermauert er mit dem Satz „Einmal Bühne, immer Bühne!“



Direktion Nadine Stöckmann freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem Stellvertreter und ihrem Team: „Mit ihm haben wir einen kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter gewinnen können.“

