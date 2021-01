Ein Hoch auf neun Jahrzehnte Kalenborn Natursteinbetriebe! Wow, was für ein wunderbares Riesen-Gelände am Parkfriedhof 42-46, wo wir uns treffen. Moment! Da stimmt was nicht. Anwesend sind Eugen Kalenborn, 86; Sohn Axel, 58, Dipl.-Architekt, dessen Sohn Yanick, 30, Geschäftsleitung. Warum werden jetzt 90 Jahre bejubelt?



Wie aus der Pistole geschossen sprudelt Bildhauer Eugen Kalenborn: „Mein Vater Aloys Kalenborn gründete am 5.2.1931 in Essen unseren Steinmetzbetrieb.“ Ja, der Unternehmensphilosophie sind alle mit Leidenschaft treu geblieben - bereits in der fünften Generation. Beweis: Mehrere Betriebe in verschiedenen Städten, u. a. drei Grabmalbetriebe sowie Porphyrbrüche in Rochlitz, Nähe Leipzig, „der von unserem Sohn Klaus geführt wird“, so der stolze Vater Axel.

Gene der Einmaligkeit, Beständigkeit, Großartigkeit gab’s noch früher. Der rüstige Eugen rückblickend: „Mein Vater kam aus der Eifel, war Steinmetz wie sein Vater und Großvater. Steinmetz, Bildhauer ist ein uralter Bauberuf. Von jeher haben wir Steinmetze Kirchen, Schlösser, Brücken gebaut. Wir haben alles gemacht vom Steinbruch über den Kirchenbau. Der letzte katholische Kirchenbau St. Trinitatis in Leipzig wurde von den Rochlitzer- und Porphyr-Werken neu errichtet, 2015 eröffnet.“

Großzügigkeit zeichnet der Name Kalenborn aus!

So können die nicht nur Grabmalbetriebe von 1931 bis heute. Auch Restaurierung wie den geschichtsträchtigen Frohnhauser Gänsereiter-Brunnen, Apostelkirche, der durch Vandalismus zerstört wurde. Eugen handelte spontan. Kostenfrei!

Axel Kalenborn strahlt. Schon als Kind war er glücklich mit einem Hammer in der Hand. „Ich wurde in der Werkstatt groß.“

Wünsche?

„Wir suchen Azubis und Facharbeiter. Wir haben zwar einen Lehrling; würden gerne noch weitere ausbilden.“ Voraussetzungen? „Begabung für Kunst, Gestaltung. Man hat Auskommen und Zukunft für einen notwendigen Beruf. Sowie Verbundenheit zur Firma und Familie“, bestätigen Axel mit Janick