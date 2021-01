Standing Ovation! Seit drei Monaten Jubel im Essen GOP. Wunderbare Weltklasse-Künstler vom Kiew-Theater zelebrieren fast überirdische Fähigkeiten auf der Bühne! So würden Publikum, Presse die Premiere und weitere Aufführung bejubeln. Doch Corona setzte das 13-köpfige Ensemble des Circus-Theater Bingo praktisch „schachmatt“. Sie sind bereits vor der Premiere wegen lockdown ohne Engagement, ohne Gage. Das Welt-Team ist in Essen gestrandt.



Moment! Wer das GOP kennt, weiß – das Variete gibt alles. Sabine Herget, Öffentlichkeitsarbeit, brilliert: Dank „Kost & Logis“ des GOP können sie in den Künstlerwohnungen des Varieté-Theaters bleiben, bis es im März weiter zum hoffentlich planmäßigen Programmstart nach München geht.

Der Jubel-Höhenflug:

Als Mitglieder des Circus Campanello vom Schicksal der ukrainischen Artisten erfuhren, entstand spontan die Idee, Spenden für das Ensemble zu sammeln. Hildegunde Luther schrieb zunächst Eltern des Schulprojekts Circus Campanello und bald darauf auch die gesamte Elternschaft der Freien Waldorfschule Essen an. Denn für alle besteht ein Bezug zu den jeweiligen wechselnden Künstlern des Essener Varieté-Theaters: Seit über 15 Jahren kooperieren Circus Campanello und GOP in Sachen Nachwuchsförderung, es werden unter anderem Workshops veranstaltet, Schüleraufführungen begleitet und gegenseitig zu Showprogrammen eingeladen. Für Waldorfschüler und Trainer sind die Varieté-Künstler stets große Vorbilder.

Unterstützung in der Spendenaktion fand Luther in Galeristin Irma Gublia, deren Söhne Nikita und Maxim dem Schulzirkus-Projekt angehören und deren Ehemann Jörg Segerath dort als Trainer fungiert. Gublia richtete als Vorsitzende des Vereins „Kultur-Pipeline e.V.“ ein Spendenkonto ein, auf das dann in kürzester Zeit 3400 Euro für die Künstler des Circus-Theater Bingo flossen.

Große Herzen gesucht...

Vielleicht rührt auch Sie das Schicksal der Künstler? Das GOP hat stets das Herz offen für Hilfe...