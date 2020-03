Jetzt wird's lustig: Beim Deutschen Comedypreis 2019 wurde Özcan Cosar als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet, 2020 geht er mit neuem Programm auf große Deutschland Tournee. Und die läuft so gut, dass es am 8. Mai, 20 Uhr, einen Zusatztermin im Colosseum Theater geben wird.

In seinem vierten Progamm mit dem Titel "Cosar Nostra - Organisierte Comedy" geht Özcan Cosar einmal mehr der Frage nach, wie man es schafft, alle Menschen zum Lachen zu bringen. Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen Mechanismus und wo findet man diesen? Geheime Bruderschaften und Institutionen oder staatliche Forschungen die das Lachen der Menschen nutzen wollen?

Sein Eindruck: Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf eine bestimmte Situationen. Und so begibt er sich - gemeinsam mit seinem Publikum - auf eine Expedition, um die Formel des Lachens zu finden.

Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturelle Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat.

Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell zupft auf einer lustigen Reise durch die Menschheitsgeschichte. Denn: Das Lachen ist schließlich so alt wie die Geschichte der Menschheit.

