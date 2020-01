Die Kinder der Initiative Frohnhausen for Future machen demnächst eine Lesung in der Stadtteilbibliothek Frohnhausen, Sybelstraße 50.



Sie haben selber Geschichten über Bäume, die gefällt wurden geschrieben und möchten diese Geschichten vor Publikum vortragen, sie sind also Autoren der Geschichten und auch Vorleser.

Die Veranstaltung unter dem Titel "Ein Baum, eine Geschichte" findet am 31. Januar, um 16 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei.