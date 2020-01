Das nächsten interkulturelle Konzert im LüttringHaus steht demnächst an. Inzwischen ist es das sechste Konzert in der Zusammenarbeit von Bürgerinitiative Bärendelle, LüttringHaus und Rundem Tisch Holsterhausen.

Die Musiker der interkulturellen Konzerte kommen aus verschiedenen Ländern und führen die Konzertreihe circa alle zwei Monate fort, immer sonntags um 17.30 Uhr.

Am 2. Februar werden Ismail Khudida (Saz) und Ali Hussein (Gesang) traditionelle kurdische Folklore spielen, wie sie auch heute zu Festen gespielt wird. Sie sind im LüttringHaus schon durch die Sommerkultour und ein weiteres Konzert bekannt.

Weiteren Termine in dieser Konzertreihe stehen im April und August an:

Am 26. April spielen Benjamin Stein und Partner orientalische Musik mit Oud, Santur u.a. Instrumenten.

Diémory Kouyaté und Partner sind dann am 23. August mit westafrikanische Musik mit Balafon, Kora u.a. Instrumenten im LüttringHaus zu Gast.

Bei allen Konzerten gibt es außer Musik auch Getränke und Gespräche.