Die Bürgerinitiative Bärendelle kennt jeder. Weltweit wurde über die Essener Gruppe berichtet, als Panzer in Frohnhausen vor der Ex-Schule Bärendelle anrollten! Abriss drohte. Fakt, die BIB rettete das Gebäude! Auch auf Trab brachte die BIB Bürger vier Jahre mit ihrer Sommerkult(o)ur. Kostenlos konnten Bürger Stadtteilrallye, Poetryslam, Theater, Musik, Ausstellungen genießen. Hammerhart die Fotoausstellung „Menschen in Frohnhausen“.

Ute Jonetat, BIB-Mitglied, voll Begeisterung: „Dazu waren Heidi Gioachin und Nuran Cöp mit der Kamera unterwegs, um Menschen zu fotografieren. Begleitet wurden sie von zwei weiteren BIB-Mitgliedern Anke Dussmann und Ferdinand Waldenburg. Die stellten den Porträtierten die Fragen:

„Was gefällt Dir an Frohnhausen“

Der damalige Schirmherr der Sommerkult(o)ur, Dr. Reinhard Ruppe sagte dazu: „Ich lebe und arbeite seit 1972 in Frohnhausen und mir gefällt die positive Entwicklung des Stadtteils. Hier leben viele aufgeschlossene Menschen; Frohnhausen ist multikuturell und hat viel Grün. Mir gefallen die Initiativen - z. B. Bürgerinitiative Bärendelle und die vorbildliche Leistung des runden Tisches Hamburger Straße bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Frohnhausen. Für mich ist Frohnhausen lebens- und liebenswert.“

„Leider lagen dann die verschiedenen Ausstellungen alle unbeachtet in meinem Keller“, resümiert Ute Jonetat. „Als unsere Stadtteilmoderatorin Janna Klompen dann kostenfrei „Kunst im Schaufenster“, Frohnhauser Straße 238, vorstellte, bat die BIB auch um einen Ausstellungstermin. Klappte! Ab 22. Juli…

Jonetat jubelt: „Ich durfte mit der großartigen Unterstützung von Markus Röger und Frank Bäumel, auch BIB Mitglieder, die Ausstellung hängen. Schon während des Aufhängens der Fotos blieben viele Leute stehen. Ich hörte oft: Den kenn ich, die auch, der ist doch schon verstorben… Sie räumt ein: „Über Frohnhausen wird viel geklagt. Aber hier wird ganz positiv auf all das Liebenswerte in unserem Stadtteil geschaut, deshalb freu ich mich so sehr, dass diese Ausstellung jetzt hängt.

Fast möchte Ilona Steingass mit ihrer Nähe die Scheibe wegdrücken. „Ich finde die Ausstellung sehr beeindruckend, informativ. Durch die Bilder werden die Fußgänger aufmerksam, man kommt mit anderen ins Gespräch.“ Die gebürtige Ostpreußin: „Ich fühle mich in Frohnhausen wohl, weil es meine Heimat seit 62 Jahren ist. Hier hat man Straßenbahn, Bus, S-Bahn, Markt in der Nähe, zentrale Einkaufsmöglichkeiten.“

Wolfgang Dotten, Marktobmann: „Ich bin in Frohnhausen geboren und habe hier viele Bekannte und Freunde. Ich komme mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammen, das mag ich.“

Julia reiht auf: „Mir gefallen hier die Menschen, der Markt, die Kaffeerösterei, der Bioladen, die Parks. Es gibt gute Verkehrsanbindungen, viele Freundinnen und Freunde wohnen hier. Mir gefällt die Mischung von Jung und Alt. Es ist multikulti.“

Ellen Schröder, Reisebüro Schröder, vertieft beim Betrachten der Menschen auf den Fotos. „Ich find es beachtenswert und sehr gut, dass sich immer mehr für den Stadtteil einsetzen und damit viel Positives bewirken.“