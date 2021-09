Von oben strahlte die Sonne und im Frohnhauser Atelier sowie in der Werkstatt strahlten Barbara Grave und Rudolf Busbach. Sie öffneten an zwei „Kunstspur“-Tagen ihre Ateliers. Fakt, mit den Jahren kennen, schätzen die Besucher ihre Qualitäten; strömten regelrecht in die Raumerstraße, Essen-Frohnhausen. Mittlerweile ein Muss-Mitmacher. Es wurde nicht nur geguckt, sondern gekauft.

Einzigartiges bot Rudolf Busbach mit Steinkulturen und Unikatschmuck. Der ehemalige Grafiker bilanziert: „Früher stellte ich vor der Werkstatt allein aus. Da sie etwas abgelegen liegt, kam kein Mensch. Seit „Kunstspur“ und gemeinsamen Ausstellungen mit Nachbarin Barbara Grave ist der Kunden-Zuspruch deutlich besser.“



Interesse Gespräche, nicht nur Gucken sondern Kaufen

Wie Rudolf an seine ausgefallenen Steine kommt, der Hammer. „Von Spaniens Küsten, vom Atlantik, von Galizien und französischen Inseln. An Flussläufen, Steinbrüchen.“ Sein Schmuck entsteht also mit Natursteinen und teilweise Holz. „Über Workshop „Kaligraphie in Stein“ fing ich Feuer, in verschiedenen Werkstätten eignete ich mir Kenntnisse an. Die Leute sind begeistert, meine Arbeiten werden wertgeschätzt, die Gespräche interessant.“

Tatsache, ins Auge der Begierde fallen u. a. seine kleinen Dörfchen aus Marmor – für Weihnachten nicht nur Hingucker auch Mitnehmer. Die Werkstatt zieht auch Familie Dropmann an: „Die Kombination Holz und Steine finden wir faszinierend.“

Kunstspur immer erfolgreich

Direkt daneben wohnt Barbara Grave. Ihr Haus ist von unten bis oben eine faszinierende Galerie mit Malerei, Collagen, Objekten. Auch sie ist begeistert von Busbach‘s Nachbarkunst. „Wir passen gut zusammen. Steine und Malerei.“ An der „Kunstspur“ beteilige ich mich schon seit 2011. Man wird bekannter im eigenen Stadtteil.“ Außerdem stellte sie u. a. vor drei Jahren in Salzburg „Kunstmesse“ aus, im vergangenen Jahr Galerie Arte/Innovation Berlin sowie Kulturfenster, Essen.

Barbara Grave war examinierte Krankenschwester. „Ich habe immer gemalt. In meiner Generation gibt‘s die Leidenschaft seit dem 18. Jahrhundert.“ Sie besuchte verschiedene Kunstakademien In- und Ausland. Der Quell von Barbara Grave ist die Schönheit unserer Erde. „Die Welt ist mehr als nur das Betrachten eines Bilderbuchs. Sie ist unser Lebensraum, unser gemeinsames Haus. Die Erde verdient Aufmerksamkeit. Sie ist Zukunft.“

Die Graves sind eine große Familie. Das Haus ist Eigentum. „Vorteil ist, wenn man eine so große Familie hat mit fünf Kindern, die sind mittlerweile ausgezogen, dass wir jetzt Platz haben für Ausstellungen“, lacht Ehemann Alfons.

Mehr als 300 Künstler*innen öffneten ihre Ateliers an 153 Standorten in städtischen Atelierhäusern, Ateliergemeinschaften, Kulturwerkstätten und privaten Ateliers.

Fortsetzung: 2022