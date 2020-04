Deutschlandweit gibt‘s sieben GOP Varieté-Theater. Wer den Charme, die Magie, Energie der Künstler, Komiker erlebt, genossen hat, ist süchtig nach mehr Spaß, Lachen, spannender Unterhaltung. Vorbei! Alle Häuser – vorübergehend geschlossen wegen Corona. Und jetzt?

Der Stadtspiegel hakte in Essen nach bei Sabine Herget, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.



Wie geht’s Ihnen - was macht das GOP jetzt?

„Wir sind alle in Kurzarbeit und einige bedingt im Büro bzw. im Homeoffice aktiv. Ich bin froh, dass ich mit Letzterem, wenn auch minimal und räumlich distanziert, noch aktiv „an der Front“ bin. Das hebt die allgemein bedrückende Stimmung und macht das „Wir bleiben zuhause“ wesentlich erträglicher. Auch wenn aktuell ist noch wegen Ticket-Umbuchungen und Beantworten von Kundenanfragen einiges zu tun ist, ließ sich Direktorin Nadine Stockmann und ihr Team zur Krise etwas Besonderes einfallen – bietet tatkräftige Unterstützung an.“

Arbeiten in Corona-Zeiten - wie?

„Menschen, die in dieser schwierigen Zeit nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen können, brauchen Unterstützung. Deshalb stehen unsere Azubis älteren Personen und Leuten mit Vorerkrankungen als Einkaufshilfen, zur Hundebetreuung oder für Besorgungen jeglicher Art zur Verfügung. Damit möchten wir unsere Solidarität mit unseren Gästen, den Mitbürgern zeigen. Wir staunen zusammen, wir lachen zusammen und auch in schwierigen Zeiten halten wir zusammen.“

Wie werden die GOP-Azubis aufgeteilt?

"Tristan, Miguel und Anica beteiligen sich bei der Hilfe – die anderen drei unterstützen die Buchhaltung und den Kartenverkauf, wo zurzeit aufgrund der Vorstellungsausfälle unheimlich viel Außerplanmäßiges zu tun ist. Ganz so viel wie die Kollegen in der Buchhaltung und Reservierung haben Tristan, Miguel und Anica zwar nicht zu tun, sind aber dennoch gefragt. Vorwiegend ältere Damen, die aus Vernunftsgründen das Haus nicht verlassen möchten oder aufgrund von Gehbehinderungen nicht verlassen können, freuen sich, wenn Rezepte vom Arzt abgeholt werden und anschließend auch der Gang zur Apotheke erfolgt. Ferner gibt es Einkaufslisten für Bäcker, Metzger oder Supermarkt – gemailt von Schwiegertöchtern, Nichten oder Enkeln, die den Service für ihre Angehörigen in Rüttenscheid, Huttrop, Frohnhausen oder Stadtmitte buchen.

Wie sehen die Vorsichtsmaßnahmen aus?

"Natürlich wird auf die vorgeschriebene Distanz geachtet. Wenn die GOP-Helfer im Einsatz sind, gibt es zwar sehr herzlichen aber keinesfalls körperlichen Kontakt. Die Versichertenkarte, das Geld oder der Einkaufszettel werden in einen Umschlag gepackt und vor die Wohnungstür gelegt. Erst dann, wenn das Helfer-Zweiergespann per rufen oder telefonisch signalisiert „Wir sind da!“. Und erst wenn die Tür wieder geschlossen ist, darf der Sicherheitsabstand verlassen und die Sachen von den Azubis angenommen werden. Ebenso läuft es ab, wenn der Botengang getan ist: Die Ware in Tüten sowie das Restgeld im Umschlag werden vor die Tür gestellt – erst wenn die Helfer wieder im Sicherheitsabstand sind, wird geöffnet und alles ins Haus genommen.“

Welche Hilfe benötigt das GOP? Toller Tipp

"Ohne Frage: Die Corona-Krise hat uns alle fest im Griff. So eine „Stilllegung“ geht nicht spurlos an uns vorbei. Deshalb würde uns ein Gutscheinverkauf aktuell sehr helfen. Ein Gutschein ist immer eine Investition in die Zukunft - und auf die möchte momentan doch ausnahmslos jeder voller Hoffnung blicken. Kassierer, Pflegekräfte und Mitarbeiter in Geschäften des alltäglichen Bedarfs gehören zurzeit zu den wichtigsten Bestandteilen unserer Gesellschaft. Wer den fleißigen Berufstätigen Dank ausdrücken und gleichzeitig solidarisch auch lokale Kulturbetriebe wie unseren unterstützen möchte, sollte Gutscheine kaufen. Mit Theater-Gutscheinen wird nicht nur "Danke" gesagt, sondern auch ein großes Stück Vorfreude auf die „Zeit nach Corona“ zu den Menschen gebracht, die wiederum zusammenschweißt. Auch aus diesem Grund wären sie doch auch eine schöne Geschenk-Idee fürs „digitale Osternest“ für Groß und Klein…“