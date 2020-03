Gestern hatten die Ruhr Nachrichten und der WDR4, zu einer Aktion aufgerufen.

Ich zitiere;

<<

Die Ruhr Nachrichten Dortmund rufen alle BVB-Fans dazu auf, am Samstag gemeinsam vom Balkon oder aus dem offenen Fenster „You‘ll Never Walk Alone“ zu singen – natürlich um 19.09 Uhr.

>>

Ich bin in Essen nicht in Dortmund, Fußball ist nicht mein Ding. Aber solidarisch zu sein, ist mein Ding. Das geht ja nicht nur um Fußball. Wir erleben eine Zeit mit großen Einschränkungen und auch Leid.

Selbst singen ist auch nicht mein Ding. Als ich das letzte Mal beim Wandern in freier Natur sang, ich erinnere mich, Vögel hatten sich in Selbstmordabsicht von den Bäumen gestürzt.

Doch möchte ich mich beteiligen und das Lied mit meiner Musikanlage spielen. Das Lied habe ich nicht auf Konserve. Musste mir von meinem LapTop eine Bluetooth-Verbindung zu meiner Musikanlage erstellen.

Dann habe ich meine Fensterbank freigeräumt Fenster geöffnet und zu passender Stunde das Lied von Gerry & The Pacemakers, erschallen lassen. In den Hinterhof meines Blocks, von 280 Wohnungen.

Doch ich war allein. Draußen hängt die Fahne von Rot-Weiss Essen.

Der WDR hatte diese Aktion über Tag reichlich angekündigt. Habe ich dann eingeschaltet, ob da was kommt. Nee war nur der OstfriesenOtto.

Ich kann mich an die Zeit erinnern als die Menschen aus Arbeit und Fußball ihre Solidarität geschöpft hatten. Tja, das alte Leben im Ruhrpott ist halt vorbei.

https://www.youtube.com/results?search_query=you+will+never+walk+alone+gerry+and+the+pacemakers