Es ist schon eine schöne Tradition geworden, dass der Ehemaligenchor des Essen-Steeler Kinderchores zusammen mit dem Pro Musica Vocale e.V. und dem Männer-Vokal-Ensemble Essen e.V. dieses nachweihnachtliche Konzert in der St. Elisabeth Kirche in Frohnhausen veranstaltet. Unter dem Titel „Winter-Schluss-Gesang“ kommt dann immer nochmal ein wenig Weihnachtsstimmung in die Kirche. Mit Liedern wie „Jingle Bells“ , „Wie lieblich sind die Boten“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Ding, dong! Merrily on high“ und viele mehr, sorgten die drei Chöre unter der Leitung von Chorleiter Martin Krause für eine besinnliche und auch fröhliche Stimmung.

Ein besonderer Moment waren die Solo-Einlagen von Sopranistin Lara Krause und Andreas Jaekel, die mit ihren klaren Stimmen den Kirchenraum füllten. Am Klavier wurden die Sängerinnen und Sänger begleitet von Christian Zatryp. Nach den Darbietungen gab es Standing Ovations für alle Beteiligten, während der Dank an die Solisten, den Pianisten und natürlich an den Chorleiter gingen.

Zum Abschluss waren alle Besucher aufgefordert, gemeinsam mit den Chören „O du Fröhliche“ zu singen, was mit großem Eifer gern übernommen wurde.