Magisch ziehen schwarze runde Bällchen auf einem Teller im Lüttringhaus-Garten, Essen-Frohhausen, Kinder wie Erwachsene, an. Frikadellen? Nö. Franzi Walcher, Emma-Verein, strahlt mit der Sonne um die Wette: „Seed Bomb.“ Klingt gefährlich? Stammt aus dem Bereich des Guerilla Gardenings.



Walcher führt an: „Unterstützung heimischer Insekten und damit der Biodiversität sollte in Zeiten des Klimawandels an oberster Stelle stehen. Im Garten EMMA + WIR stellen wir mit Behinderten (körperlich), die dort wohnen, Kindern, Erwachsenen, Seed bomb-Samenbomben her. Wir formen aus Pflanzenerde, Tonpulver, heimischen Samen, Wasser, kleine Bälle. Die müssen lange lagern, knochentrocken werden. Dann die Samenbombe auf eine Freifläche werfen.“ Staunen! Später sprießen dort bunte Blumen, die den Bienen wertvolle Nahrung bieten.

Riesenfreude bei den Kleinen, die samt Gummistiefel, Blumentopf, Aufhängung, ebenfalls Bienen-Magneten fertigten.

Nächster Überraschungstermin bei Kaffee, Kuchen,kostenfrei: 24.7, Franzi Walcher, 0157/31838578