28. Dezember 2021, Nieselregen. Bass erstaunt ist Bianka Messina, Ehrenamtliche, als sie ‚ne Menge Kinder im Gemeindesaal St. Antonius erblickt. Sternsinger aus dem Vorjahr, die bei 2 Grad auf dem Kirchvorplatz Geld für Kinder in der Ukraine sammelten plus Neulinge. Nach freudiger Begrüßung schauen alle, auch Pastor Ludger Blasius, gebannt auf die Leinwand. Der Film von Willi Weitzel wurde abgespult. Blasius betont „mit Informationen, die für uns wichtig sind. Großartig, dass einige neue Kinder dabei sind. Die im vergangenen Jahr dabei waren, werden viel erzählen, u. a. auch, dass Leute Fragen stellen.“

Zum Film:

Aufgrund der Pandemie bat Willi Weitzel Kameraleute in Afrika um Hilfe. Die machten Aufnahmen von kranken Kindern in Ägypten, Ghana, Südsudan. Es geht um gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit. Wie Kindern dort geholfen werden kann, die sehr krank sind, dringend Hilfe benötigen.

Schwerstarbeit in Coronazeiten

Halleluja! Aber trotzdem versucht Magnet Messina die „Bettel“-Summe vom Vorjahr, circa 4100 Euro, mit den Sternsinger-Engeln 2022 zu toppen!

Wie? Ab 3.1. bis 9.1.2022 von 15 bis 17 Uhr stehen die Sternsinger vor der offenen St. Antonius-Kirche, Ecke Berliner/Kölner Straße. Interessierte können sich den „Segen to go“ in oder vor der Kirche abholen.Samstag, 8.1.22, 10-12 Uhr und im Gottesdienst, 9.1.22, 9.45, sind die Sternsinger ebenfalls vor Ort.

1000 Spendentüten vom Kinder-Missionswerk gibt’s mit Segen-Blättchen. Die packte Messina mit ihrer Familie Daheim ein.

„Großartig, dass einige Neulinge dabei sind; 4- bis 12-Jährige“, strahlt Messina; die seit Jahren mit ihren drei Kindern die Sternsinger begleitet und begeistert. „Früher als Kamel; danach mit der Organisation. Die Begegnungen sind immer faszinierend.“ Nicken folgt prompt von Monika Guyenz, die stets die Sternsinger im Auge hat. „Die Kinder freuen sich, dass sie Gutes tun.“

Simon, 10, und Nelli, 10, sind „Wiederholungstäter“. Zum 4. Mal sind sie mit heißem Herzen Sternsinger. „Weil es Spaß macht, Geld zu sammeln für arme, kranke Kinder. Die haben wir im Film gesehen.“