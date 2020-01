Sie sind ein echter Fan von Tanzshows? Dann haben wir etwas für Sie: Der Stadtspiegel und seine Nachrichten-Community Lokalkompass.de verlosen jeweils drei mal zwei Karten für die Veranstaltungen "Ballet Revolución (18. bis 23. Februar) und "Irish Celtic - The Spirit of Ireland" (25. bis 26. Februar), die im Colosseum Theater gastieren werden.

"Kubanische Tänzer bewegen sich anders als alle anderen Tänzer auf der Welt“, schwärmt Choreograf Roclan González Chávez, „der afro-kubanische Tanzstil gibt ihnen eine große Lockerheit in den Schultern und Hüften. Tanzen ist reine Passion, sie können durch ihre Körper sprechen.“

Bereits 850.000 Zuschauer haben seit 2011 die Tänzerinnen und Tänzer von "Ballet Revolución" auf ihren fünf großen Tourneen live erlebt. Bald sind sie mit ihren waghalsigen Sprüngen und sinnlichen Moves in Essen zu erleben. Live gespielt werden dazu internationale Tophits, u. a. von Shawn Mendes, Camila Cabello, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Adele, Justin Bieber, J Balvin und Calvin Harris.

Die Tänzer von "Ballet Revolución" wurden an zwei der angesehensten Institutionen ihres Heimatlandes ausgebildet, der Escuela Nacional de Arte für zeitgenössischen Tanz und der Escuela Nacional de Ballet für die klassische Sparte.

In ein ganz anderes Land laden die Tänzerinnen und Tänzer von "Irish Celtic - The Spirit of Ireland" die Besucher ein. Die Tanzshow bringt einen eigenen Irish Pub auf die Bühne, die ideale Kulisse für das Stepp-Ensemble und die traditionelle Live-Band, die bereits von über einer Million Zuschauer beklatscht wurden. Ihre Gastspiele führten sie um den ganzen Globus, unter anderem nach Australien, Neuseeland, Hongkong und in viele Länder Europas.

Irisch-keltische Geschichten aus bekannten Filmen werden präsentiert, so zum Beispiel aus Braveheart oder aus Titanic. Aber auch Klassiker des Irish Folk, von „The Wild Rover“ bis zu „Whiskey in the Jar“, dürfen nicht fehlen.

Mit dabei sind auch fünf Live-Musiker: Mit traditionellen Instrumenten wie Dudelsack, Geige, Akkordeon und Flöte verleiht die Band, die weit mehr als nur eine Begleitcombo ist, der Show ihre unverwechselbare Stimmung und beweist im Zusammenspiel mit den Tänzern: Tanz und Musik sind das Lebenselixier Irlands.

Gewinnspiel

Der Stadtspiegel verlost jeweils drei mal zwei Karten für "Ballet Revolución" (Show am 18. Februar) oder "Irish Celtic" (Show am 25. Februar).

Wenn Sie gewinnen möchten, können Sie direkt - und noch bis zum 29. Januar - hier in unserer Nachrichten-Community Lokalkompass.de am Gewinnspiel teilnehmen:

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Unsere Frage: Welche Show würden Sie gerne besuchen?



