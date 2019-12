Drei Versuche brauchte Gustav Beckmann, Königlicher Musikdirektor, um den Bach-Chor in „Stimmung“ zu bringen. Aktenkundig erstmalig 1882; lief stimmlich nicht gut. Dann 1885… nicht lebensfähig. Peng! 1894 glanzvoller Start. Just absoluter Höhepunkt 2019: 125 Jahre Bach-Chor! Mit "Wundern“ - circa 120 - die „führt“ mit filigranen Fingern Stephan Peller. 2020 – Tusch! 25 Jahre Peller im Höhenflug als Leiter und Kantor der Erlöserkirche.

„Der Chor besticht durch feines und federleichtes Musizieren“, urteilte ein Kritiker. Aber ein Chor wäre wiederum „Vater“-los ohne den überragenden Chorpädagogen Stephan Peller, der es immer schafft, die vielen herausragenden Einzelstimmen zu einem homogenen Klangkörper zu formen.

Trotzdem bleibt der Chor ewig jung. Der Mix macht’s. Mitte 20 Lenze ist das jüngste Mitglied, Mitte 80 das älteste.



Wie schafft Stephan Peller den stimmlichen Spagat? Die Anziehungskraft?

Magnete sind stets die Konzerte. „Drei große Konzerte im Jahr mit herausragenden jungen Solisten und Orchestern. Mit einer generationsübergreifenden Struktur und bewusster familiärer Prägung und Vermittlung von musikalischer Heimat für Säger/-innen.“

Tja, während immer mehr Kirchen schließen, schafft die Erlöserkirche mit dem kirchlichen Chor magische Anziehung, denn dort ist er fest beheimatet. „Im Kern steht die Vermittlung christlicher Werte wie Toleranz, Vielfalt - Respekt in der Vielfalt unterschiedlich begabter Sänger/-innen und bewusste Abkehr von elitären und ausschließlich leistungsbezogenen Denkmustern“, resümiert Peller. „Ich arbeite mit dem Prinzip der ständigen Veränderung, Bewegung und Entfaltung im hier und jetzt.

"Jeder Augenblick ist anders“

Voila! „Das macht auch den großen Zuspruch in unseren Konzerten und Chorproben aus. Als Highlight ist der Chor 2020 im Kloster der Heiligen Hildegard von Bingen zu Gast und im Sommer 2021 im rumänischen Kronstadt/Brasov in der dortigen berühmten schwarzen Kirche.

Allroundtalent Peller absolvierte sein Kirchenmusik- und Kapellmeisterstudium an der Folkwang Hochschule Essen und der Hochschule der Künste in Utrecht/Niederlande. Die überragende Arbeit spiegelt sich in der Kooperation und Durchführung von Konzerten mit Kulturträgern, wie beispielsweise Zollverein-Konzerte „Messa da Requiem“, „Drei Oratorien“, „Himmelfahrts- und Weihnachtsoratorium“, die christlich-jüdische Gesellschaft, die Neue Philharmonie Essen (Teilnahme am Schönberg-Festival Ruhr) und die Bochumer Symphoniker „War-Requiem“ von Benjamin Britten) wider.

Als Chorpädagoge engagiert sich Peller in den Institutionen Kirche, Schule und Theater. Als Dozent an den Musikakademien Trossingen und Heek.

Der Essener Chor ist als eigenständiger Verein seit mehr als 50 Jahren eng mit der Evangelischen Erlöserkirchengemeinde verbunden und in der Erlöserkirche verwurzelt. Er finanziert sich hauptsächlich durch Konzerteinnahmen, Spenden und Zuwendungen von in Essen beheimateten Firmen, Organisationen und Privatleuten. Mitglieder des Vereins sind aktive und ehemalige Sänger(innen) des Chors, die einen geringen Jahresbetrag zahlen.

Zum Jubiläumsjahr veröffentlichte der Chor eine Doppel CD mit dem Live-Mittschnitt des gesamten Weihnachtsoratoriums. Erhältlich bei Musik Gläsel.