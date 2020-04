Im Mai sind in der Weststadthalle wieder viele Veranstaltungen geplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus und den damit verbundenen Auflagen, kann es zu Verschiebungen oder Absagen der anstehenden Veranstaltung kommen.

Die momentan geplanten Veranstaltungen für Mai sehen wie folgt aus:

Los geht es mit Stand-Up Comedian Thorsten Bär am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) - Ersatztermin vom 8. März. Der Wahl-Hamburger hat 2018 den RTL Comedy Grand Prix gewonnen und ist mit seinem neuen Programm „Der Bär ist los“ und einem Mix aus Stand-Up Parodie und Songs zu Gast in der Weststadthalle. Oder wie Thorsten Bär sagt: „Die Damen dürfen ruhig Bärchen zu mir sagen!“.

Das Finale der Saison 2019/2020 steht beim "Poetry Slam: WestStadtStory" am 16. Mai bei auf dem Programm. Hier kämpfen die Gewinner der Vorrunden ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) gegeneinander um den Sieg der diesjährigen Saison. Das Publikum entscheidet, wer als Sieger nach Hause fährt. Eintritt: frei(-willig).

Im Frühjahr 2019 war Micky Beisenherz das erste Mal mit einer eigenen Show auf Tournee. Es war keine klassische Lesung, keine durchkonzeptionierte Comedy- und keine reine Talk-Show. Dafür Unterhaltung im eigentlichen Wortsinne. Mit spannenden Talk-Gästen, wie Barbara Schöneberger, Olli Schulz, Dunja Hayali, Joko Winterscheidt oder Carolin Kebekus.

Nun kommt Micky Beisenherz wieder auf Tour und wird in der Weststadthalle - veranstaltet von der Zeche Carl - am 21. Mai, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) neben seinem Buch, seinem Sidekick Loffy und ausreichend Filterkaffee auch wieder spannende Gäste auf der Bühne der Eventhalle begrüßen.

Einen Tag später, am 22. Mai, ab 23 Uhr, wird es im Club der Weststadthalle eine Trashparty geben. Gefeiert und getanzt werden kann bei freiem Eintritt (kein MVZ) mit Mr. Wayne und den Hits der 90er und 2000er.

Seit knapp drei Jahren, mehr als 15.000 Minuten Redezeit und über 100 Folgen schicken Basti, Enzo, David und Axel ihren drei90-Podcast in den Äther. Belohnt wurden sie dafür mit inzwischen mehr als 700.000 Downloads und tausenden Followern auf ihren Social Media-Plattformen.

Jetzt kommen sie mit einer Live-Show in die Weststadthalle. Am 23. Mai, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) erfährt man wie gewohnt (fast) alles über aktuelle und ewige Fußball-Momente, blickt hinter die Kulissen und staunt über die Skurrilitäten des Sports.

Beim letzten geplanten Termin im Mai, am 24., ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wird es ein Konzert mit Singer/Songwriter Malik Harris geben. Der 22-jährige verbindet organischen Pop, elektronische Einflüsse und eine Mischung aus Rap und Gesang mit tiefen Texten und unkonventionellem Songwriting. Der selbsterlernte Multi-Instrumentalist kombiniert seine einzigartige Stimme mit Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Bass und entwickelte so über die Jahre seinen ganz eigenen Popstil.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen unter www.weststadthalle.de

Sofern unter www.weststadthalle.de und den Social-Media-Kanälen der Weststadthalle nichts anderes kommuniziert wird, finden alle Veranstaltungen wie geplant statt,heißt es in der Ankündigung.