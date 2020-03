„Das ist ja eine echte Zusammenführung heute“, so staunt Pfarrer Werner Sonnenberg Angesichter vielen Gäste, die an diesem Abend aus dem Essener Süden in Frohnhausens Notkirche kamen.

„Und das in diesen schweren Zeiten“, schlägt der Pfarrer die Brücke zu dem Thema, dass uns alle derzeit beschäftigt. Die Sitzplätze waren dennoch alle besetzt, als die Ausstellung „Wege des Lebens“ der Künstlerin Dea Tils und des Künstlers Stefan Loos eröffnet wird. Beide haben ihr Atelier in Werden, wodurch sich die vielen neuen Gäste erklären. Für sie gibt es eine kurze Einführung in die Geschichte der besonderen Kirche und wie so oft klingt bei Werner Sonnenberg in jedem Satz die Freude über sein Gotteshaus mit. Stefan Loos ist hier ein oft und gern Gesehene Gast - bisher jedoch als Musiker. Viele der vergangenen Ausstellungseröffnungen hat er, gemeinsam mit seinem musikalischen Partner Bernd Steinmann, begleitet, bis er im vergangenen Jahr von seiner zweiten Leidenschaft, der Kunst erzählte. „Im Dezember war ich dann mal da und habe im Atelier auch Dea kennengelernt“, berichtet Sonnenberg. Gemeinsam habe man überlegt, wann eine Ausstellung passen würde und sei auf die Passionszeit gekommen. Denn, so nimmt es der Pfarrer wahr, die klassischen Andachten kämen beim Volk nicht mehr an, es brauche Alternativen. Den Ausstellungstitel steuerten die Künstler bei, nachdem sie festgestellt hatten, dass Wege für sie beide ein zentrales Thema sind. „Ich arbeite gerne in Serien, die oft einen Bezug zu meinem Leben haben. Meine Bilder bauen sich nach und nach auf, bis ich das Gefühl habe, dass sie fertig sind“, sagt Tils im Interview. Ihre Werke sind vielschichtig gearbeitet, farbenreich und enthalten oft zusätzliche Elemente, wie beispielsweise Metallsplitter oder gar einen ganzen Arbeitshandschuh. Lisa hingegen kommt vom Zeichnen, dass er noch zu Zeiten von Beuys in Düsseldorf lernte, und findet seine Inspiration oft auf Spaziergängen an der Ruhr. „Auch das sind Wege“, finden die beiden. Erst seit einigen Jahren erlaube er sich auch das Unperfekte, berichtet Loos, dem, nach eigenem Bekunden, lange die Ästhetik besonders wichtig war. In seinen Bildern finden sich zuweilen religiöse oder zumindest spirituelle Elemente wieder, was sich besonders in der Notkirche gut macht,"Ich arbeite konzeptionell und lasse mich gerne von anderen Künstlern inspirieren. Gleichzeitig habe ich gelernt, loszulassen". Schon in der Kindheit spielte die Kunst eine große Rolle im Leben von Loos, denn er besuchte gemeinsam mit der Familie schon früh - und zunächst nicht immer freiwillig - Museen. Sein Taschengeld investierte er in Bildbände von Zeichnungen berühmter Künstler, so dass ein musischer Lebensweg fast vorgezeichnet schien. Anders bei Tils, die aus der Bekleidungsindustrie kommt und erst später im Leben zur Malerei fand.

Die Arbeiten der beiden Künstlerkollegen hängen hier durchmischt und bieten so ein Wechselspiel zwischen den Stilistiken, die dennoch zu einem Ganzen verschmelzen. Das können die Besucher, die sich durchweg begeistert zeigen, nur bestätigen. Ergänzend zeigen sie sich beeindruckt von dem „doppelten Talent“ Loos‘ der bei der Vernissage auch für die musikalische Untermalung sorgt, natürlich gemeinsam mit Steinmann. "Man kann auch unsere Konzerte besuchen oder die CD kaufen", witzelt Loos auf der Bühne und nutzt die Zeit auch dafür, sich bei den Unterstützern zu bedanken, die ihn und Dea Tils seit Jahren begleiten.

Die Ausstellung kann bis zum 19. April besucht werden und ist dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr zugänglich.