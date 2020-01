Im Rahmen der Aktion „Willst du mit mir gehen“ initiiert durch die Stadt Essen, wird es ab 3. Februar einen zusätzlichen Spaziergang geben.



Treffpunkt: auf dem Gervinusplatz – vor der Bäckerei – um 11 Uhr, der Spaziergang dauert circa 1 Stunde, mal mehr mal weniger. Teilnehmen kann jeder über 60 Jahre. Der langsamste Läufer bestimmt das Tempo. Auch Spaziergänger mit Rollator können mitgehen. Es gehen drei Spaziergangspaten mit, so dass immer die Sicherheit der Mitspazierer gewährleistet ist, so die Veranstalter. Es soll sich an den schönen Plätzen in Frohnhausen orientiert werden und auch über die Stadtteilgrenzen hinaus spaziert werden.

Der Spaziergang findet immer montags von 11 bis ca. 12 Uhr statt. Nur bei Glätte und wenn es „Katzen und Hunde“ regnet, dann nicht, so die Organisatoren.