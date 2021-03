In Lewis Carrolls Kinderbuch "Alice im Wunderland" aus dem Jahre 1865 folgt die Titelheldin einem weißen Kaninchen in seinen Bau. Über einen Raum mit vielen Türen gelangt Alice in ein Wunderland, in dem sie viele wundersame, traumhafte und z.T. absurde Situationen erlebt,

Dieses "Rabbit Hole" wird heute vielfach als eine Metapher gebraucht, die vor den Gefahren des unreflektierten Medienkonsums warnen soll.

Streamingdienste, Videoportale, Verkaufsplattformen und Soziale Medien versuchen den Konsumenten möglichst lange auf ihre Seiten zu locken, imdem sie ihn manipulativ stimulieren.

"Das könnte Ihnen auch gefallen,..", "Käufer dieses Artikels interessierten sich auch für .." usw. lauten die verlockenden Angebote, die einen tiefer in den Kaninchenbau locken sollen. Wir ärgern uns oft über die zunehmend adressatenbezogene Werbung auf unserem Smartphone, über die Bilder und Filmvorschläge, die wir anklicken, teilen und liken sollen und die neuesten Erlebnisse, die uns unsere vielen (virtuellen) Freunde/Freundinnen mitteilen wollen. Ähnlich wie Alice im Wunderland werden wir dabei durch die Algorithmen immer weiter in eine wundersame und oft paradoxe Welt hineingezogen, die nur noch sehr wenig mit unseren ursprünglichen Absichten der Informationsbeschaffung und Kommunikation zu tun hat. Wie schnell landet man z.B. in letzter Zeit nach nur wenigen "Google-Klicks" bei Verschwörungstheorien rund ums Impfen.

Statt Kommunikation und Information gerät man in einen Sog der Manipulation.

Der Vergleich mit Alices Abenteuer im Wunderland ist dabei sehr treffend.

Der Notausgang aus dem Labyrinth des Kaninchenbaus befindet sich auf jedem Monitor übrigens oben rechts hinter dem kleinen Kreuz. :-))