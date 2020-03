Die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen lädt alle Frohnhauser Kinder ein, einen frohen Ostergruß in Form einer fröhlichen Karte zu gestalten. Die Karten sollen dann an Seniorinnen und Senioren aus der Gemeinde verschenkt werden.



Die gestalteten Karten dürfen gerne in den Briefkasten der Pfarrerin Susanne Gutjahr-Maurer eingeworfen werden: Pfarrhaus hinter an der Markuskirche, Pfarrerin Susanne Gutjahr-Maurer, Postreitweg 84, Zugang nur über die Danziger Straße (gegenüber der Hausnummer 22).

Susanne Gutjahr-Maurer und die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen würden sich über viele bunte und fröhliche Ostergrüße zum Weiterverschenken an die älteren Gemeindemitglieder freuen.