"Warten sie auf jemanden?," fragte ein neugieriger Passant, der mich mit der Fotoausrüstung am Baum lehnen sah. "Ja, darauf, dass sich das Dompfaffpärchen hier gleich noch einmal sehen lässt," antwortete ich dem verwunderten Spaziergänger. Ob er verstanden hat, dass es gar nicht so schwer ist, sich mit diesen hübschen ortstreuen Vögeln zu "verabreden"?



Wegen seiner auffälligen Färbung ist der Dompfaff zusammen mit dem Rotkehlchen eines der beliebtesten (Foto)Motive auf Naturpostkarten, Vogelkalendern und den Covern ornithologischer Bücher. Welcher Natur- und Hobbyfotograf träumt nicht vom herrlichen Bild des Gimpelmännchens mit seiner schwarzen Kappe und der rosaroten Unterseite im Neuschnee?

Zu diesem Traumbild kam es bei meinem ersten kurzen Fotoausflug im neuen Jahr wegen der Wetterverhältnisse zwar nicht, dennoch war ich mit der Fotoausbeute zufrieden.



In dem Maße wie die ländlichen Lebensräume der Vögel im 20. Jahrhundert durch die Flurbereinigung ausgeräumt wurden und auch die im Obstbau eingesetzten Chemikalien den bunten Vögeln zusetzten, eroberten Gimpel die Parks und Gärten der Städte. Besonders Friedhöfe bieten in der Stadt ein Lebensraummosaik, in dem der Dompfaff hinreichend Nahrungs- und Brutmöglichkeiten findet.Auch an den Futterstationen lassen sie sich in der kalten Jahreszeit häufig blicken.

Der farbenfrohe Vogel wurde früher desöfteren von der ärmeren Landbevölkerung mit Leimruten gefangen (daher der Begriff "jemandem auf den Leim gehen") und als Käfigvogel, der in Gefangenschaft auch einfache Melodien lernt, verkauft.

Das Weibchen wirkt auf den ersten Blick wie eine etwas farbschwächere Kopie des Männchens, hat aber während der Balz "die Hosen an". Zwar treten Männchen und Weibchen häufig als Paar auf, ein Zusammenhalt über mehrere Jahre ist aber nur in wenigen Einzelfällen nachgewiesen.

Da Dompfaffe recht ortstreu leben, weiß ich, wo ich sie antreffen kann, wenn es noch schneien sollte, so dass ich den Traum vom "Blutfink" im Schnee noch nicht aufgegeben habe. Unsere erste Verabredung hat er schließlich auch eingehalten! :-))