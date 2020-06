Herzzerreißend einsam wirkten die 3 jungen Zaunkönige auf dem bewachsenen Mäuerchen an der Böhmerstraße. Einerseits hatten sie ihr Nest bereits verlassen, auf der anderen Seite fühlten sier sich noch nicht stark und mutig genug, die ersten Flugversuche zu unternehmen.

Streng genommen nennt man bereits Vögel, die das Nest verlassen haben, " flügge ". Man hat diesen Begriff aber auch auf junge Menschen übertragen, die zum ersten Male in ihre eigenen vier Wände ziehen. Für Eltern und Kinder eine aufregende und nicht unbedingt leichte Zeit.

Bei Zaunkönigen werden die Jungvögel bei ihren ersten Ausflügen von ihrem Vater geführt, aber kaum gefüttert. Sie bleiben als Geschwister noch eine Zeit lang zusammen.

Ganz so weit waren die drei jungen Zaunkönige auf der Mauer noch nicht. Zwar gaben sie dankbare Fotomotive ab, aber allzu lange wollte ich in der ohnehin brenzligen Situation nicht stören. Das Männchen war aufgeflogen und beobachtete die Jungvögel und mich aus sicherer Entfernung.

Seine Erregung war dem Altvogel an dem senkrecht aufgestellten Schwänzchen anzusehen.

Die Jungvögel fallen in dieser Zeit leicht Katzen und Elstern zum Opfer.

Wollen wir deshalb hoffen, dass sie es schnell ins nächste dichte Gebüsch geschafft haben.

Die Aufnahmen wurden mit dem Tele aus 4-5 Metern Entfernung gemacht, so dass ich den Jungen nicht zu sehr auf die Pelle gerückt bin.