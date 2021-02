Auf einer Wiese in Essen Altendorf findet jedes Jahr ein einmaliges Schauspiel statt.

Heute am 05.02.2021 habe ich die Frühblüher gesehen. Es sind Krokusse in einer mannigfaltigen Anzahl. Erst dachte ich an Herbstzeitlose aber laut Wikipedia sehen die doch etwas anders aus.