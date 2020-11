Herbstbilder

Ich habe einen Spaziergang (02.11.2020) durch den Park der 5 Hügel im Essener Westen unternommen.

Ausgangspunkt war mein Wohnort Altendorf Nord. Über den Wander-und Radweg RS1 Richtung Krupp Quartier. Von dort zurück durch den Krupp-Park mit seinem Krupp-See bis zur Altendorfer Straße.

In erster Linie wollte ich die Verfärbung der Blätter an den Bäumen fotografieren. Aber es kamen auch Sträucher, Gräser und auch Pilze auf den Speicher.

Leider war das Wetter für meine Aufnahmen nicht so gut. Es war leicht trübe und sehr windig.

Der Krupp-Park bietet zu jeder Zeit die Möglichkeit schöne Bilder zu erstellen. Man muss nur die Augen aufhalten und die Sinne schärfen. Zu entdecken gibt es immer etwas, wenn man es möchte.