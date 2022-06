Der Name Gebirgsstelze ist ebenso irreführend wie die Bezeichnung Bachselze. Denn ebensowenig wie die Bachstelzen in ihrem Lebensraum an ein Gewässer gebunden sind, findet man die Bergstezen ausschließlich im Gebirge.Schon seit dem 19. Jahrhundert drangen sie auch in die Tiefebenen vor, so dass man sie heute überall in Deutschland finden kann. In NRW gibt es zur Zeit 4500 bis 7500 Reviere.

Wichtig ist allerdings, dass sie eine Vorliebe für schnell fließende Gewässer haben, die von Geröll durchsetzt und von Wald unmgeben sind. Solch einen idealen Lebensraum bietet zum Beispiel der Neumagen, dessen Quelle am Schauinsland liegt und der auf seinem 26 km langen Weg einen Höhenunterschied von 940 Metern überwindet. Da Gebirgsstelzen sehr ortstreu sind, konnte ich sie jeden Tag beim Beutefang für ihre Brut beobachten. Um an Köcher-, Stein- und Eintagsfliegen sowie Spinnen zu kommen, durchstöbern sie das seichte Wasser oder versuchen Insekten durch Flugsprünge zu erbeuten.

Da die rauschenden Wasser recht laut ins Tal fließen, klingt ihr "Gesang" schärfer als der der Bachstelze und sie kommunizieren über Körperbewegungen. Das ständige Wippen ihres Schwanzes dient wohl auch der Kommunikation untereinander.

Bergstelzen teilen sich ihren Lebensraum oft mit Wasseramseln und übernehmen auch gerne deren Bruthöhlen in Spalten, Löchern und Nischen. Die Wasseramseln reagieren allerdings noch empfindlicher auf Gewässerverschmutzungen als die Stelzen. Dieses Jahr brütete die Wasseramsel, die ich sonst ebenfalls in diesem Bachbereich beobachten konnte, nicht an der gewohnten Stelle. Auch die Zahl der Forellen hatte in diesem Bereich des Neumagens deutlich abgenommen. Bleibt zu hoffen, dass die Bergstelze trotzdem ein Indikator für diesen Gebirgsbach(fluss) ist, der für mich seit Jahrzehnten der Inbegriff eines naturnahen Gewässers darstellt.