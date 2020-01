Sichtet man einen Vogel, der direkt am Stamm klettert, kann dies nur ein Specht, ein Baumläufer oder eben ein Kleiber sein. Letzterer ist sogar in der Lage, einen Baumstamm kopfüber hinabzuklettern.

Doch der Kleiber,der mir am Neujahrstag aus nächster Nähe begegnete, saß nicht an einem Stamm, sondern in der Futterschale, die ein Vogelfreund im Bockmühlenweg auf der Fensterbank angebracht hatte. So häufig habe ich einen Kleiber bei uns im Essener Westen noch nicht gesehen, geschweige denn aus der Nähe fotografiert, so dass die Begegnung für mich ein echtes Neujährchen (ein Geschenk und Glücksbringer zum Neuen Jahr) war.

Häufig wird der Kleiber auch Spechtmeise genannt, weil er sowohl Gestaltmerkmale als auch Fähigkeiten dieser beiden Vögel aufweist, obwohl er weder mit mit dem einen noch mit dem anderen näher verwandt ist. Der Name Kleiber ist dagegen eine alte Berufsbezeichnung für einen Lehmhandwerker und wurde dem geschickten Stammkletterer verliehen, weil die Kleiberweibchen ihren zukünftigen Nistplatz, z.B. eine Baum- oder eine verlassene Spechthöhle mit Speichel, Ton und Lehm so zumauern, dass nur noch sie hindurchpassen.