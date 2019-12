Gerade im Weihnachtstrubel konnte man beobachten: Für viele Zeitgenossen zählt nur das Teure, Bunte ,Große und Glitzernde. Die kleinen liebevoll gestalteten aber eher unscheinbaren Dinge werden zum Ladenhüter. Ähnlich läuft es oft auch im Umgang mit Menschen und Tieren. Alles was nicht dem jungen strahlenden Schönheitsideal entspricht,das uns die Werbung verkauft, wird als Mauerblümlein abqualifiziert und steht in der 2.bzw.3. Reihe. Egal wie toll und wertvoll diese Menschen sind. Bei den Vögeln ist der Zaunkönig solch eine graue Maus, die leicht übersehen (aber nicht überhört) wird.

Dazu kommt noch: Mehr noch als die Heckenbraunelle ist der Zaunkönig ein "Büschehuscher", der nur sehr ungerne Freiflächen aufsucht und im Verbotgenen lebt. Der wissenschaftliche Gattungsname Troglodytes bedeutet "Höhlentaucher".Deshalb sehe ich ihn auch nur selten an der Futterstelle, obwohl ich für ihn immer einige mit Fett angereicherte Hafer- und Weizenflocken und getrocknete Mehlwürmer in der Futtermischung bereit halte.

Eigentlich sind Zaunkönige, wie ihr spitzer Schnabel es schon verrät, reine Spinnen- und Insektenverzehrer. Harte,längere Kälteperioden setzen ihnen stark zu und lassen ihren Bestand einbrechen. Dies gleichen die Winzlinge durch Polygamie aus. Ein Zaunkönig kann bei hinreichendem Nahrungsangebot zwei bis vier Weibchen haben. Diesen bietet er jeweils mehrere Nistmöglichkeiten an. Das sind kunstvoll verwobene kugelförmige Nester, die mit Moos ausgekleidet werden. Beim Nachbarn haben Zaunkönige ein solches Nest in einem Meisenkasten gebaut, während sie meinen eigens für sie angeschafften Halbhöhlenkasten dieses Jahr gemieden haben.

Dass ich den Zaunlönig trotzdem im Garten habe, auch wenn man ihn seltener sieht, kann man nicht überhören. Seine ca. 5 Sekunden dauernde Gesangsstrophe erreicht 90 dB und ist einen halben Kilometer weit zu hören, und das, obwohl er nur knapp 10 Gramm wiegt.