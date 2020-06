Die jährliche Ernte ist für (Klein-)Gärtner eine große Freude und Herausforderung zugleich. Denn: Ziemlich zeitgleich sind Beeren und Kirschen reif und wollen verarbeitet werden.



Im heimischen Garten bescherte erstmals auch der noch recht junge Kirschbaum eine reichliche Ernte: Sauerkirschen satt, viele davon in schon erstaunlich luftigen Höhen, die selbst mit der Leiter nur unter Einsatz seiner Gesundheit zu pflücken waren.

Doch da kam mir die Idee: Warum nicht die Ernte und den Obstbaumschnitt kombinieren? Und schon ist der Baum wieder in kompakter Form und das Pflücken kann direkt auf dem Gartentisch erfolgen.

Später las ich dann, dass die - zugegeben - "Obsternte für Faule" so abenteuerlich nicht ist: Der optimale Zeitpunkte für den Obstbaumschnitt von Kirschen ist der Sommer, direkt nach der Ernte.

Also zufällig alles richtig gemacht...